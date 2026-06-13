El Niño Global: Fenómeno podría ser uno de los más intensos en los últimos años, según expertos

13/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La posibilidad de que el actual fenómeno El Niño Global se convierta en uno de los eventos más intensos registrados en los últimos años ha encendido las alertas entre las autoridades meteorológicas.

Así lo señaló la directora de Meteorología del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), Grinia Ávalos, quien explicó que los más recientes modelos climáticos internacionales muestran un incremento tanto en la probabilidad de ocurrencia como en la intensidad del fenómeno.

Probabilidad de un evento muy fuerte aumenta

Ávalos detalló que las últimas proyecciones muestran un escenario que merece especial atención por parte de las autoridades y la población.

"La probabilidad de ocurrencia de un evento de Niño del Pacífico Central de características de alcance global se ha incrementado no solamente en su presencia, sino además en su intensidad o su magnitud, llegando a un 63% de probabilidad de que este evento alcance una magnitud muy fuerte entre noviembre y enero del 2027", manifestó.

La experta explicó que este escenario responde a una evolución sostenida de las condiciones oceánicas en el Pacífico Central, cuya temperatura y contenido de calor muestran valores significativamente superiores a los habituales.

Consultada sobre si este fenómeno podría ubicarse entre los más fuertes de las últimas décadas, Ávalos señaló que las proyecciones internacionales apuntan en esa dirección, aunque recordó que todavía existe incertidumbre en los pronósticos climáticos.

"No debemos esperar a que haya un 100% de certeza para que se puedan ir tomando acciones, adoptando acciones anticipatorias frente a lo que será un nuevo evento de alcance global", indicó.

🔴🔵En diálogo con Exitosa, la directora de meteorología del Senamhi, la ingeniera Grinia Ávalos, indicó que existe un 63% de probabilidad de que el fenómeno del niño global tome una magnitud muy fuerte entre noviembre de 2026 y enero de 2027.



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Alerta en Perú y a nivel global

En diálogo con Exitosa, el ingeniero Luis Vásquez, vocero del Enfen, alertó sobre la situación del Fenómeno El Niño en el país y a nivel global. Señaló que el Niño costero se encuentra en pleno desarrollo y presenta una magnitud moderada, por lo que se mantiene la vigilancia ante posibles impactos en distintas regiones del Perú.

"Todos los sectores desde ya...deben estar tomando sus precauciones para evitar estos impactos y si con ese aumento de precipitación también, la ocurrencia de desbordes de los ríos por aumento de caudal, si es posible también eh deslizamientos de masa o lo que comúnmente se llaman los huaicos. Entre otras impactos en los diferentes sectores productivos", indicó el ingeniero.

De esta manera, los especialistas reiteraron la importancia de fortalecer las acciones de prevención y preparación en los distintos niveles de gobierno. Aunque el comportamiento definitivo del fenómeno aún está en evaluación, los especialistas coinciden en que la anticipación será clave para reducir los posibles impactos que podría generar en el país durante los próximos meses.