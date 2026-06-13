Corte de AGUA el 14 y 15 de junio en Lima: Estos distritos no tendrán servicio por más de 10 horas

13/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Corte de agua el 14 y 15 de junio se ejecutará en diversos distritos de Lima, según el último reporte de Sedapal. Conoce en qué zonas se ejecutará la medida y en qué horario será la suspensión temporal en ambas fechas.

Motivo del corte de agua en Lima, según Sedapal

Sedapal precisó que la suspensión del servicio de agua potable el domingo 14 y lunes 15 de junio se ejecutará debido a los trabajos de mantenimiento preventivo que tiene programado para la optimización del suministro y evitar averías futuras.

En ese marco, instó a los usuarios a tomar medidas previsionales como el almacenamiento desde ya del recurso hídrico y así aminorar el impacto de la suspensión en los sectores de la capital, que podría exterse por más de 8 horas.

Distritos de Lima donde será el corte de agua el 14 de junio

A través de su comunicado, Sedapal dio a conocer con exactitud los distritos y calles que no contarán con el servicio por determinadas horas para que juntes agua desde ya antes del corte programado para el domingo 14 de junio:

En San Antonio de Huarochirí

Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. en Asoc. Barrio Unido - ECNC. Cuadrante: A.H. Santa Cruz de Huachipa, A.H. Santa Isabel de Huachipa, A.H. Unión Perú, Asoc. La Encalada, Asoc. La Encalada 2da etapa, Asoc. Los Geranios de Huachipa, Asoc. Las Moras - Ex Hacienda Huachipa, Asoc. San Valentín, Coop. 14 de Febrero Sagitario.

Zonas afectadas y horarios de suspensión el 15 de junio

A continuación, te damos a conocer las urbanizaciones, asentamientos humanos y sectores de Lima Metropolitana que no contarán con el servicio de agua potable este lunes 15 de junio:

En Lurigancho

Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. en Urb. San Antonio de Carapongo 3ra etapa. Cuadrante: A.H. Lucho Bueno - E_ Carapongo, APV Cruz de Mayo de Carapongo, Asoc. Unión Juventud Pachacútec.

Desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m. en Urb. San Antonio de Carapongo 4ta etapa. Cuadrante: APV. 1ra parcela Carapongo- E_Carapongo, A.H. Los Tulipanes sector Vivienda E_Carapongo.

En San Juan de Lurigancho

Desde las 8:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. en Agru. Unidos al Desarrollo. También se precisó que la suspensión del servicio de agua potable se registrará en estas zonas del distrito de Lima Este:

Sin agua en estos sectores de SJL.

En El Agustino

Desde las 9:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. en Coop. Tayacaja. P.J. La Menacho I, A.H. San Martín de Porres, Asoc. Las Brisas de Sevima.

En Puente Piedra

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. en APV. Alameda del Norte, Asoc. Prop. de la Alameda del Norte, Asoc. Viv. Los Portales de Puente Piedra, Asoc. Viv. Zapallal II etapa, Asoc. Viv. Las Torres de Zapallal, Asoc. Junta de Propietarios San Pedro, C.P. Zapallal, C.P. Zapallal 1ra etapa, Pueblo Centro Poblado Alameda del Norte, Urb. Los Sauces I, Urb. Los Sauces II etapa, Urb. Los Sauces III, Urb. Residencial Alameda del Norte.

Así que si pensabas lavar el 14 o 15 de junio, lo ideal es conocer primero si tu distrito se verá afectado con el corte de agua potable programado para ambas fechas en Lima, Según Sedapal.