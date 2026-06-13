David Beckham recibe su estrella en Hollywood: Primer futbolista en ingresar al Paseo de la Fama

13/06/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

David Beckham recibe su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Con ello, se convierte en el primer referente del fútbol homenajeado en este famoso destino turístico del área de Los Ángeles. El exfutbolista británico estuvo acompañado de su familia y del actor Tom Cruise.

David Beckham en el Paseo de la Fama de Hollywood

Un nuevo hito en la exitosa carrera de David Beckham. El exfutbolista, retirado en 2013, obtuvo la estrella número 2.849 en el Paseo de la Fama de Hollywood. La entrega de este importante reconocimiento se da en la categoría de entretenimiento deportivo, en una ceremonia donde el deportista se vio visiblemente emocionado.

Con esta estrella en Hollywood, David Beckham se convierte en el primer referente del balompié en obtener este reconocimiento, precisamente justo el día en que Estados Unidos debutó en la Copa del Mundo 2026 de la FIFA enfrentándose ante Paraguay. Durante la ceremonia, el exfutbolista estuvo acompañado por su esposa, Victoria Beckam y por el actor Tom Cruise.

La ceremonia estuvo cargada de elegancia y emotividad donde el exastro del Manchester United y el Real Madrid demostró que su brillo trasciende más allá de las canchas y se va posicionando dentro del entretenimiento global. Durante su discurso por recibir la estrella de Hollywood, el también empresario de 51 años, no dudó en asegurar sentirse un hombre "afortunado".

Acompañado de su familia y amigos, Bekcham agradeció a Estados Unidos por ayudarle a cumplir sus sueños.

Acompañado de Tom Cruise y su familia, pero sin Brooklyn

Antes de descubrir la estrella, Beckham precisó: "Mis queridos hijos, que son la razón por la que me levanto cada mañana", al borde de las lágrimas y con la voz entrecortada. Seguidamente, agregó: "Hijos, espero que algún día traigáis aquí a mis nietos y les contéis la historia de un niño que soñó a lo grande".

La emotividad no solo se dio por sus palabras, sino porque su esposa no dudó en acercarse a él y darle un apasionado beso después de descubrir su estrella. El hecho sorprendió a sus seguidores, ya que la pareja se mantuvo siempre intercambiando abrazos y dejando en claro la complicidad que existe en su relación.

Quien no faltó a la ceremonia fue Tom Cruise, amigo cercano de la familia y a quien Beckham describió desde el estrado como "la mayor estrella de cine de nuestro tiempo". El protagonista y actor de 'Misión Imposible' no tuvo reparos en llenar de elogios al exfutbolista.

"No habría un Messi en esta liga si David Beckham no hubiera decidido venir primero. Ese es el impacto que celebramos hoy, no solo una carrera extraordinaria, sino un legado que cambió el rumbo de este deporte", expresó Cruise.

Tom Cruise acompañó a David Beckham y la esposa del exfutbolista le dio un apasionado beso en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Beckham, de 51 años, asistió a la ceremonia al lado de Victoria Beckham, y sus tres hijos: Romeo, Cruz y Harper. La nota discordante de la jornada la puso Brooklyn Beckham, el hijo mayor de la pareja, quien no asistió al homenaje debido al distanciamiento que mantiene con el núcleo familiar desde el último año.

Es así como David Beckham recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, no solo como homenaje a su carrera deportiva, sino también su influencia en la expansión y popularización del fútbol en Estados Unidos.