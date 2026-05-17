Actriz de OnlyFans propone lo IMPENSADO a jugador del PSG si gana la Champions

17/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Una picante promesa sacudió la antesala de la gran final europea entre Paris Saint-Germain y la escuadra británica. La creadora de contenido Mary Rock ofreció premios íntimos al guardameta ruso, desatando una inesperada respuesta de su cónyuge que se volvió un auténtico fenómeno viral en las redes.

La ingeniosa réplica que encendió las redes sociales

La influencer de cine para adultos causó total revuelo en internet al lanzar una sugerente motivación para el arquero titular del cuadro francés. Ella aseguró que regalaría veladas especiales si lograba coronarse campeón, sumando un desayuno gourmet en caso de mantener la portería totalmente invicta.

"Como hincha, te deseo suerte y la victoria ante los gunners. Y para que sea aún más dulce, te prometo tantas noches apasionadas como atajadas hagas en el duelo", propuso.

El deportista prefirió no emitir ningún comentario público ante el atrevido ofrecimiento de la modelo, manteniendo el perfil bajo. Sin embargo, su compañera sentimental decidió romper el silencio mediante su perfil oficial de Threads para aclarar con muchísima ironía la verdadera realidad del hogar.

La esposa desmintió con gracia las fantasías de la modelo al revelar que las verdaderas veladas del portero se basan en resolver entretenidos crucigramas y mirar televisión. Ella aseguró que el futbolista prefiere descansar temprano debido a las exigencias físicas de sus entrenamientos matutinos cotidianos.

Respuesta de la esposa.

Según los detalles compartidos por la propia Marina Kondratiuk, la divertida aclaración sumó miles de interacciones de forma inmediata por parte de los aficionados al balompié mundial. Los usuarios destacaron la madurez de la joven para frenar los rumores antes del trascendental evento deportivo.

El gran momento del guardameta bajo el mando de Luis Enrique

Este cruce mediático acontece en el mejor momento futbolístico del arquero desde su comentado traspaso al club de la capital francesa. El jugador llegó procedente del balompié de su país y demostró notables condiciones para adueñarse de una valla sumamente complicada y exigente.

El arquero de la escuadra parisina logró desplazar definitivamente de la titularidad al reconocido futbolista italiano Gianluigi Donnarumma. Sus espectaculares actuaciones frente al Lens y su gran juego de pies en la semifinal continental le otorgaron el respaldo absoluto del estratega español.

La insólita historia demostró que el entorno familiar mantiene los pies sobre la tierra a pesar de que una actriz de OnlyFans propone lo impensado al arquero del PSG si gana la Champions League. El guardameta buscará la gloria enfocado plenamente en su estricta disciplina profesional.