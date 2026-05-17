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Tensión en vivo

Laura Huarcayo sufre DESPLANTE EN VIVO por reconocida actriz mexicana

La actriz mexicana protagonizó un incómodo desplante contra la conductora de 'Mande quien Mande', esto presuntamente se dio por la difusión en el programa sobre su pasado en Playboy.

La conductora pasó vergonzoso momento.
La conductora pasó vergonzoso momento. (Composición Exitosa)

17/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 17/05/2026

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La última emisión del programa 'Mande quien mande' se volvió viral en redes sociales debido al tenso momento que protagonizó la artista, quien llegó al set de América TV junto a Humberto Zurita, pero terminó rechazando de forma fría el saludo de Laura Huarcayo.

El detonante de la molestia en el set

La visita de la pareja internacional transcurría con total normalidad mientras promocionaban su nueva propuesta teatral en Lima, de nombre 'El seductor'. Sin embargo, la atmósfera del espacio televisivo cambió drásticamente luego de que la producción decidió emitir imágenes del pasado de la destacada intérprete azteca.

La producción del programa exhibió fotografías antiguas de Stephanie Salas tomadas para la revista Playboy en la década de los 90. De acuerdo con los espectadores en las plataformas digitales, este inesperado hecho causó la profunda incomodidad de la artista durante el desarrollo de la entrevista.

@dr.falopioanimador 😱 ¡TREMENDO MOMENTO EN VIVO! Laura Huarcayo quedó en shock tras el inesperado desplante de una actriz mexicana en pleno programa 👀📺 💥 La conductora intentó despedirse con un beso, pero la invitada evitó el gesto y el incómodo momento no pasó desapercibido 😬🔥 📲 El video ya se volvió viral en redes y todos comentan la reacción de Laura. #LauraHuarcayo #MQM #Chollywood #FarándulaPeruana #TVPeruana ♬ sonido original - DR.FALOPIO ANIMADOR/LOCUTOR

El descontento se hizo evidente al cierre de la edición, cuando la conductora intentó despedirse cordialmente tomándola del hombro. Salas giró con un gesto de fastidio, retiró el brazo de la presentadora peruana y evitó responder al beso en la mejilla, mostrándose sumamente distante.

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Redes sociales debaten sobre el desplante

El inesperado desplante en vivo no tardó en captar la atención de los televidentes, quienes registraron el momento exacto en video. La escena se viralizó rápidamente en internet, generando múltiples debates entre quienes criticaban la actitud de la mexicana y quienes justificaban su evidente reacción.

La actriz también dejó con la mano extendida a Tula Rodríguez antes de retirarse definitivamente del escenario principal de América TV. Aunque las conductoras del espacio intentaron disimular la tensión con sonrisas ante las cámaras, el ambiente incómodo fue percibido por toda la audiencia.

Diversos usuarios en las plataformas digitales señalaron que la producción del programa debió respetar la trayectoria actual de la invitada. Muchos cibernautas defendieron la postura de la estrella azteca, argumentando que el recurso de las fotografías antiguas resultó totalmente innecesario y desatinado.

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Hasta el momento, los actores han decidido guardar silencio y continuar con sus actividades programadas en la capital peruana. Stephanie Salas rechaza dar declaraciones sobre el incidente en 'Mande quien mande', enfocando toda su atención en el éxito de la obra teatral que promociona.

Ambos artistas continuarán con su agenda de medios pactada para los siguientes días en diversos programas de radio y televisión. La pareja mexicana busca dejar atrás el polémico momento vivido en América TV y concentrarse exclusivamente en el debut de su puesta en escena.

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