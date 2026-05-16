Robert Lewandowski anunció su salida del Barcelona con emotivo video: "La etapa más increíble"

16/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Robert Lewandowski, uno de los jugadores más destacados del Barcelona, anunció su salida del club español al final de la presente temporada, con lo que cierra una etapa que duró cuatro años contribuyendo con sus goles para que el cuadro azulgrana logre diversos triunfos.

Lewandowski le dice adiós a Barcelona

La mañana de este sábado, mediante un emotivo video publicado en su cuenta de Instagram, el futbolista polaco dio a conocer que le dirá adiós al cuadro dirigido por el alemán Hansi Flick. Resaltó los logros obtenidos así como la importancia del equipo en su vida

"Tras cuatro años llenos de retos y duro esfuerzo, es hora de pasar la página. Me voy con la sensación de que la misión ha concluido. Cuatro temporadas, tres Champions. Nunca olvidaré ese amor que he recibido de los fans desde mis primeros días. Cataluña es mi lugar en el mundo", se oye expresar en un principio.

Además, 'Tito' extendió su agradecimiento a todas aquellas personas que ha conocido en la institución española "durante estos cuatro años maravillosos", sobre todo al presidente Joan Laporta por brindarle la oportunidad de vivir una experiencia resaltante en su carrera profesional.

"Gracias a todos los que he conocido a lo largo del camino durante estos maravillosos cuatro años. Un agradecimiento especial al presidente Laporta por darme la oportunidad de vivir la etapa más increíble de mi carrera. El Barcelona ha vuelto al lugar que le corresponde. ¡Viva el Barcelona! ¡Viva Cataluña!", finalizó el internacional con Polonia.

En ese sentido, el futbolista de 37 años podrá despedirse de los hinchas del Barcelona este domingo, 17 de mayo, en el Spotify Camp Nou, en el que será su último partido de la temporada del Barcelona en su coloso, frente al Betis, en un compromiso correspondiente a la penúltima jornada de LaLiga EA Sports.

Flick se pronuncia tras la salida de Lewandowski del Barcelona

Tras conocerse que Lewandowski se marchará del Barcelona, el entrenador Hansi Flick ha considerado que dicha decisión es "buena" para el atacante debido a que tendrá una nueva etapa profesional así como para el club, que "podrá reestructurar al equipo".

"He trabajado cuatro años con Robert y he ganado todos mis títulos con él. Ha sido un privilegio trabajar con él. Es un profesional que cada día da lo mejor para su cuerpo, para estar al nivel más alto. Es el modelo perfecto para los jóvenes, por eso sigue a este nivel. Si quiere cambiar, es bueno para él y quizás también para el club, porque podremos reestructurar al equipo", sostuvo.

Recordemos que, en sus cuatro temporadas en el Barcelona, Lewandowski ha marcado 119 goles en 191 partidos convirtiéndose en el decimocuarto máximo goleador de la historia del club. Contribuyó para ganar tres Ligas, una Copa del Rey y tres Supercopas de España.

Con un conmovedor video publicado en su Instagram, el delantero polcao Robert Lewandowski anunció su salida del Barcelona, al finalizar la actual temporada, tras cuatro años fructíferos llenos de goles y triunfos.