Atlético de Madrid homenajeó a Antoine Griezmann en su partido 500 y último con el club

17/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El estadio Metropolitano vivió una noche cargada de emoción con la despedida de Antoine Griezmann, quien disputó su partido número 500 y último con el Atlético de Madrid.

El francés, figura indiscutible en la última década, se marchó dejando una huella imborrable en la historia rojiblanca, en un encuentro que terminó con victoria 1-0 sobre Girona y que sirvió de escenario para un homenaje multitudinario.

El partido y la asistencia decisiva

Griezmann no se fue sin dejar su sello. A los 20 minutos del primer tiempo, dio la asistencia para el gol de Lookman, que selló la victoria colchonera. El gesto fue interpretado como un último regalo a la afición, demostrando que hasta el final mantuvo su capacidad de marcar diferencias en el campo.

¡¡ASISTE EL PRINCIPITO!! En su último partido en el Metropolitano, Griezmann dejó solo a Lookman para el 1-0 de Atlético de Madrid sobre Girona.



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El homenaje en el césped

Tras el pitazo final, sus compañeros formaron un pasillo para despedirlo. Fue manteado varias veces, posó en una foto grupal y dio una vuelta de honor acompañado de su familia mientras sonaba el himno del club y se proyectaban imágenes de sus mejores momentos. El estadio, con más de 70 mil hinchas, coreó su nombre en un ambiente de gratitud y nostalgia.

El capitán Koke lo llamó "mi hermano" y destacó que Griezmann siempre aparecía en los momentos difíciles, dejando un legado enorme para los jóvenes. El propio jugador, visiblemente emocionado, reconoció que no pudo traer una Liga o una Champions, pero que se llevaba algo más valioso: el cariño de la afición. "Vuestro cariño me lo llevo para toda la vida", dijo con lágrimas en los ojos.

El entrenador Diego Simeone lo calificó como "único" y aseguró que el Metropolitano siempre será su casa. Excompañeros como Fernando Torres, Diego Godín y Gabi también lo reconocieron como leyenda, resaltando su humildad y compromiso.

Reconocimientos y trayectoria

El presidente Enrique Cerezo le entregó una placa conmemorativa por sus 500 partidos, convirtiéndose en el cuarto jugador con más encuentros en la historia del club. Además, capitanes históricos le obsequiaron un brazalete enmarcado, símbolo de liderazgo y pertenencia.

Griezmann, que llegó al Atlético en 2014 procedente de la Real Sociedad, acumuló títulos como la Europa League 2018, la Supercopa de Europa y la Supercopa de España, además de ser pieza clave en la final de la Champions 2016. Su salida al Barcelona en 2019 fue reconocida por él mismo como un error, pero su regreso en 2021 permitió que volviera a disfrutar y a reconectar con la afición.

La despedida de Antoine Griezmann fue un acto de gratitud y reconocimiento a un jugador que se convirtió en símbolo del Atleti. Su partido 500 no solo cerró un ciclo deportivo, sino que abrió un capítulo de memoria para la hinchada. Entre lágrimas, aplausos y homenajes, el francés se marchó como lo que es: una leyenda que siempre tendrá un lugar en el corazón del Metropolitano.