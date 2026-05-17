Robert Lewandowski se despide tras su último partido con el Barcelona: "Siempre estará en mi corazón"

17/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El Spotify Camp Nou fue escenario de una despedida histórica. Robert Lewandowski, máximo referente ofensivo del FC Barcelona en los últimos años, disputó su último partido con la camiseta azulgrana frente al Real Betis.

El polaco, que previamente había anunciado su salida mediante un emotivo video en redes sociales, cerró su ciclo con un discurso cargado de gratitud y emoción, en el que reconoció que Cataluña se convirtió en su lugar en el mundo.

🇪🇸🔵🔴 EN LAGRIMAS ROBERT LEWANDOWSKI



El delantero del Barcelona sale sustituido ante Real Betis Y SE DESPIDE DEL CAMP NOU DONDE JUGÓ SU ÚLTIMO PARTIDO 🇵🇱👏pic.twitter.com/v5J9eEnSl3 — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) May 17, 2026

Depedida emotiva

Tras el pitazo final, Lewandowski tomó el micrófono para dirigirse a los más de 70 mil hinchas presentes. Con voz quebrada, agradeció a la afición por el cariño recibido desde su llegada en 2022.

"Para mí, es un día muy emocionante y difícil. Cuando llegué a Barcelona, sabía que este club era grande, pero vuestro apoyo ha sido increíble. (...) Ha sido un honor jugar en el Barça. Hemos vivido grandes momentos en estos cuatro años. Me siento muy orgulloso de todo lo que hemos hecho. Hoy, me despido del estadio, pero siempre llevaré al Barça en mi corazón. Visca el Barça y visca Catalunya", expresó.

El último adiós de Robert Lewandowski a la afición culer 🎤🥹 pic.twitter.com/CJ3yVrcL3z — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 17, 2026

Un anuncio previo en redes

Días antes, el delantero había publicado un video en el que confirmaba su salida del Barcelona. Allí calificó su etapa como "la más increíble" de su carrera, destacando los títulos conquistados y el apoyo incondicional de la hinchada. Ese mensaje fue la antesala de la despedida oficial en el Camp Nou, donde se cerró un ciclo de cuatro años lleno de goles y emociones.

Trayectoria y legado

Lewandowski llegó al Barça en 2022 procedente del Bayern Múnich y rápidamente se convirtió en pieza clave del ataque. En cuatro temporadas acumuló 119 goles en 191 partidos, convirtiéndose en el decimocuarto máximo goleador de la historia del club.

Su aporte fue fundamental para conquistar tres Ligas, una Copa del Rey y tres Supercopas de España, además de brillar en la Champions League. Más allá de los números, su liderazgo y profesionalismo marcaron a una generación de jóvenes jugadores. El técnico Hansi Flick lo calificó como "modelo perfecto para los jóvenes" y aseguró que fue un privilegio trabajar con él.

La emoción de la familia Lewandowski 🥹 pic.twitter.com/99c4sNZiBx — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 17, 2026

La despedida de Lewandowski no fue solo la de un goleador, sino la de un símbolo de entrega y compromiso. Su discurso emocionó a la afición y dejó la sensación de que, aunque se marcha, su huella permanecerá en la historia del Barcelona. Con 37 años, el polaco inicia una nueva etapa profesional, mientras el club se prepara para un proceso de renovación.