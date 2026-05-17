Miguel Trauco se quiebra en vivo tras victoria de Sport Boys frente a Cusco FC en el Callao

17/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La victoria de Sport Boys sobre Cusco FC por 1-0 en el estadio Miguel Grau del Callao no solo significó un respiro en la tabla, sino también un momento de profunda emoción para Miguel Trauco.

El lateral peruano, que atraviesa una etapa difícil en su carrera, se quebró en vivo durante una entrevista para L1 MAX, dejando ver que el triunfo fue mucho más que tres puntos: fue un desahogo personal.

La entrevista que lo quebró

Desde el inicio de la conversación con el periodista, Trauco se mostró emocionado, con gestos que evidenciaban el esfuerzo por contener las lágrimas.

"Ya era que la gente del Callao sienta esta alegría. Para nosotros también es un respiro grande, pues todos los equipos que están abajo han ganado, así que veníamos con esa presión. Gracias a Dios pudimos conseguir los tres puntos aquí en casa", señaló con voz entrecortada.

El comunicador notó su estado y le preguntó directamente si se encontraba bien. Trauco intentó responder, pero sus gestos lo delataron. Finalmente, dijo apenas un "No puedo..." antes de disculparse y abandonar las cámaras para desahogarse.

Trauco se quiebra tras partido ganado. Cada vez que Boys corta una mala racha se siente así para el hincha. Luche y recupere su nivel Miguel, como 10 estás siendo muy bueno en SBA. No te olvides del club que te está dando tu última oportunidad! pic.twitter.com/KsdNLTN2xg — Pencoismo (@pencoismo) May 17, 2026

Un contexto difícil

El episodio cobra mayor relevancia considerando el presente del jugador. Trauco viene de una temporada complicada, marcada por problemas legales junto a Carlos Zambrano, que estuvieron a punto de frenar su carrera.

Además, su debut con Sport Boys fue accidentado: recibió una tarjeta roja en el encuentro frente a Alianza Atlético en Sullana a mediados de abril, lo que generó críticas y dudas sobre su adaptación.

❌ SE ROMPIÓ EL PROTOCOLO DE SEGURIDAD EN SULLANA ⚠️



Luego de las expulsiones a los jugadores Miguel Trauco y German Díaz, la tribuna del Estadio Campeones del 36 lanzó objetos a los jugadores de Sport Boys que se encontraban en el túnel de salida. La PNP acabó interviniendo... pic.twitter.com/3FTfBl8gaX — L1MAX (@L1MAX_) April 19, 2026

Este triunfo, sin embargo, le permitió reivindicarse. Ante Cusco FC, Trauco mostró solidez defensiva y entrega, siendo uno de los jugadores destacados del partido. La emoción que lo desbordó frente a las cámaras refleja la carga acumulada y la importancia de volver a responder en la cancha.

Catarsis y resurgimiento

Para la hinchada rosada, ver a Trauco quebrarse fue un recordatorio de que el fútbol también es un espacio de catarsis. El jugador encontró en el triunfo una válvula de escape a la presión y un punto de inflexión para recuperar confianza. La victoria no solo alivió al equipo en la tabla, sino que también significó un renacer para un futbolista que busca demostrar que aún tiene mucho por dar.

El llanto de Miguel Trauco tras una victoria en casa simboliza la unión entre lo deportivo y lo humano. En un club que lucha por salir de la parte baja, el lateral encontró un momento de redención y conexión con la hinchada. La escena quedará como una de las más emotivas de la temporada, mostrando que detrás de cada triunfo hay historias personales que también se escriben con lágrimas.