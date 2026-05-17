¡Regresa la leyenda!: Histórico peleador VUELVE al ring después de cinco años de ausencia

17/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La bomba estalló fuerte: El luchador regresará a las peleas este verano y promete paralizar el deporte tras años fuera. Su rival será el estadounidense Max Holloway en un choque electrizante dentro del peso wélter, sin títulos de por medio, directo en Las Vegas.

Cuentas pendientes en el octágono

La fecha quedó pactada para el próximo 11 de julio aprovechando el marco de la mítica International Fight Week. Esta cartelera representa una oportunidad de oro para ambos peleadores porque vienen golpeados, arrastran rachas bastante malas y les urge ganar para recuperar terreno.

Esta cita revive el choque de 2013 donde el irlandés ganó por decisión unánime. El anuncio oficial generó gran expectativa en las redes sociales, encendiendo el debate sobre quién llegará mejor preparado a la jaula más famosa del mundo.

Según Dana White, la compañía más prestigiosa de Artes Marciales Mixtas buscaba que la reaparición del irlandés fuese ante un rival atractivo que venda millones. Al final, los directivos sabían perfectamente que Holloway era el nombre ideal para reventar las taquillas este año.

Es un hecho que el regreso de Conor McGregor generará un gran impacto económico brutal en los pagos por evento. Las Vegas ya se frota las manos esperando un fin de semana salvaje, repleto de fanáticos ansiosos por gastar fortunas en entradas y apuestas.

El camino de los protagonistas

Actualmente, Conor McGregor, de 37 años, no compite desde 2021 luego de su terrorífica fractura sufrida ante Dustin Poirier. Encima, Holloway viene de perder el cinturón BMF contra Charles Oliveira, dejándolo obligado a morder el polvo si quiere seguir siendo estelar.

Nadie quería arriesgar el show cortando peso extremo, así que fijaron las 170 libras para asegurar dinamita pura. Los dos competidores necesitan demostrar su vigencia real, demostrando que sus cuerpos aún aguantan la presión de la élite tras sufrir duros reveses deportivos.

La fanaticada radical de las Artes Marciales Mixtas sabe que este estilo de golpe striking garantiza un nocaut seguro. Esta cartelera especial de verano definirá el futuro inmediato de sus carreras; quien caiga esa noche en el octágono prácticamente le dirá adiós al estrellato.

Este combate no es un juego, es puro negocio y orgullo deportivo para salvar legados enteros. El esperado retorno de Conor McGregor en Las Vegas junto a Max Holloway reescribirá la historia del peso wélter sin un cinturón oficial, pero con todo el honor en juego.