¡Acaricia el trofeo del Apertura! Alianza Lima venció 1 a 0 a Cienciano con gol de Marcos Huamán

16/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

¡A paso firme! Alianza Lima derrotó 1 a 0 Cienciano, en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco y se encuentra a poco de salir campeón del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El héroe del cotejo fue el lateral Marcos Huamán y la próxima fecha los blanquiazules podrían proclamarse campeone en Matute si vencen a Los Chankas.

Un gol solitario que encamina al trofeo del Apertura

Por la jornada 15 del Torneo Apertura, Alianza Lima ganó por la mínima a Cienciano en la ciudad imperial. Los íntimos se impusieron a un rival directo en la pelea por el título de esta primera etapa del campeonato nacional.

Gracias a este resultado, el cuadro dirgido por el argentino Pablo Guede se consolidó como el más puntero de este 2026 sacando una ventaja de 6 puntos sobre el segundo lugar, Los Chankas, equipo con el que chocará en la próxima fecha en La Victoria.

Marcos Huamán fue el autor del único tanto del cotejo a los 45+2' del primer tiempo. La jugada la inició Luis Advíncula con un violento disparo que el guardavallas del cuadro cusqueño, Gonzalo Falcon, que dejó un rebote y este fue aprovechado por el joven lateral, quien surgió por el borde del área y sacó un potente remate.

¿Qué resultado debe obtener Alianza Lima para ser campeón del Torneo Apertura?

Luego de triunfar esta noche en territorio cusqueño, Alianza Lima podría coronarse campeón del Torneo Apertura de la Liga 1 ante Los Chankas, el próximo sábado 23 de mayo de 2026, si es que logra ganar en el estadio Alejandro Villanueva.

Lo que está a su favor es que jugará en su casa y con su hincha que lo más probable es que no dejará de alentar de principio a fin en este compromiso debido a que saben lo fundamental que es por lo que si todo marcha bien, los íntimos levantarán dicho trofeo después de cuatro torneos cortos en los que Universitario estuvo imbatible y salió victorioso en cada uno de ellos.

Con este resultado por 1 a 0 ante Cienciano, por un encuentro perteneciente a la jornada 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, la institución blanquiazul sumó 36 sacando una ventaja de seis puntos al segundo lugar, Los Chankas, que será su rival en la próxima fecha, en Matute, en donde si ganan los íntimos podrán consagrarse como campeones de esta primera mitad del campeonato peruano.