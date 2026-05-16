Luto en el periodismo deportivo: Querido comentarista de TV falleció a pocos días del Mundial 2026

16/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El ansiado Mundial 2026 se encuentra a poco menos de un mes de iniciar y varios medios de comunicación así como periodistas independientes se vienen preparando para brindar la cobertura de la fiesta máxima del fútbol. En medio de este contexto, la algarabía se vio opacada tras reportarse que un querido comentarista perdió la vida.

Fallece querido comentarista a pocos días del Mundial 2026

El periodismo deportivo mexicano se encuentra de luto luego de conocerse que el reconocido comunicador regiomontano, Ángel Robles Cárdenas, partió a la eternidad a los 84 años de edad. Se dedicó por más de 30 años a ejercer su profesión en diversos medios mexicanos.

La primera información sobre el fallecimiento del también conductor de televisión fue confirmada por su hijo Alex Robles Chapa, el último jueves 14 de mayo, en su cuenta oficial de Facebook, en la que compartió una foto junto a su padre con la leyenda: "Q.E.P.D. Mi papá don Ángel Robles Cárdenas", se lee en la descripción.

De igual manera, esta noticia también fue confirmada por distintos medios de comunicación de Nuevo León. Tras ello colegas y aficionados se mostraron totalmente impactados por el inesperado acontecimiento. Además, destacaron su extensa trayectoria como hombre de prensa deportiva.

"Don Ángel Robles Cárdenas, periodista con una larga trayectoria como comunicador en diversos medios de comunicación, principalmente Canal 28, ya se encuentra en la Redacción del Cielo. Nuestras más sinceras condolencias a toda su familia", escribió uno de los usuarios.

¿Quién fue Alex Robles Cárdenas?

Ángle Robles fue un periodista oriundo de Nuevo León, que contaba con más de 35 años de trayectoria en los medios de comunicación. Además, se desempeñó como conductor y promotor cultural.

Durante décadas formó parte de Canal 28, televisión pública estatal donde desarrolló gran parte de su vida profesional. Ahí participó en programas culturales, informativos y deportivos que lo acercaron a distintas generaciones de televidentes.

Uno de los espacios más recordados por el público fue "Café con Ángel", programa con el que logró posicionarse como un conductor cercano y reconocido dentro de la televisión local.

También fue creador del exitoso programa "La Noche Antes del Clásico", espacio enfocado en el fútbol regio que alcanzó gran relevancia durante los años 90 debido al análisis previo de los enfrentamientos entre Tigres y Rayados. Adicionalmente, su carrera estuvo ligada a Radio Nuevo León, en la que impulsó proyectos enfocados en la difusión cultural y social.

Es así como el periodismo deportivo de México perdió a uno de sus más destacados representantes, el comentarista Ángel Robles Cárdenas, así lo dio a conocer su hijo Álex Robeles Chapa en redes sociales, la misma noticia fue replicada por diversos medios mexicanos.