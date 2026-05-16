Alianza Lima sufre sensible baja para el partido ante Cienciano por el Torneo Apertura

16/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima enfrentará a Cienciano este sábado 16 de mayo, pero el equipo de Pablo Guede sorprende a los hinchas al anunciar que sufren una sensible baja de uno de sus jugadores a horas del encuentro deportivo por la Fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1. ¿De quién se trata?

Alianza Lima vs. Cienciano: Cuadro 'íntimo' sufre sensible baja

Alianza Lima se encuentra en Cusco para su partido ante Cienciano en el estadio Inca Garcilaso de la Vega por una nueva fecha del Apertura con miras a conseguir tres puntos más para consolidarse como líderes en la tabla de posiciones; sin embargo, el cuadro 'íntimo' ha generado preocupación entre los hinchas blanquiazules con una inesperada noticia.

A través de sus redes sociales, el equipo de Pablo Guede recibió una dura noticia a pocas horas del trascendental duelo deportivo por la fecha 15. El estratega argentino no podrá contar con el delantero Luis Ramos, quien se convirtió en la baja más sensible para este compromiso. De acuerdo al comunicado, la ausencia del atacante se deberá a un desgarro en el músculo aductor largo de su muslo derecho.

"El club Alianza Lima informa a sus hinchas y a la opinión pública lo siguiente: En los últimos días, el futbolista Luis Ramos fue sometido a exámenes médicos tras presentar algunas molestias musculares", se lee en el parte médico de Alianza Lima compartido en su cuenta oficial de X.

¿Luis Ramos se perderá el Torneo Apertura?

Asimismo, Alianza Lima precisa que el futbolista Luis Ramos se sometió a exámenes por parte del departamento médico de la institución y ya se encuentra bajo supervisión y realizando los trabajos de rehabilitación física.

La noticia ha generado revuelo en el ámbito deportivo, puesto que se mantiene a la expectativa de si el delantero podría perderse la final del Apertura de la Liga 1 2026, ya que la lesión lo mantendría alejado temporalmente de las canchas dependiendo de cómo evolucione. Hasta el momento el equipo de Guede no ha dado a conocer el tiempo exacto de recuperación del jugador.

Torneo Apertura: Posibles alineaciones Alianza Lima vs Cienciano

Alianza Lima jugará ante Cienciano este sábado 15 de mayo, a las 5:45 p.m. por la jornada 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El cuadro 'íntimo' necesita ganarle al 'Papá' en Cusco para evitar que su rival se le acerque a un punto en la tabla de posiciones.

La posible alineación que se dio a conocer hasta el cierre de esta nota de Exitosa, para este definitivo encuentro deportivo sería el siguiente para ambos equipos:

Cienciano: Ítalo Espinoza, Claudio Núñez, Maximiliano Amondarain, Rotceh Aguilar, Marcos Martinich, Gerson Barreto, Ademar Robles, Cristian Souza, Neri Bandiera, Alejandro Hohberg y Carlos Garcés.

Alianza Lima: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Gianfranco Chávez, Marco Huamán; Esteban Pavez, Jesús Castillo, Gaspar Gentile, Erick Castillo, Jairo Vélez y Paolo Guerrero.

Alianza Lima impacta a sus hinchas al confirmar que sufrirá la baja de Luis Ramos para el partido ante Cienciano en Cusco por la Fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. A través de sus redes sociales, reveló que su jugador se ausentará por una lesión importante.