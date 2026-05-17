Dos aeronaves militares chocan durante una exhibición aérea: Cuatro pilotos lograron salvarse

17/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un impactante accidente conmocionó hoy a los asistentes de un festival de aviación en Estados Unidos. Dos aeronaves chocaron durante una exhibición aérea en una base militar de Idaho, generando una enorme explosión al estrellarse contra el suelo tras una maniobra fallida.

Emergencia en el festival aéreo

El dramático incidente aéreo se registró este domingo en la conocida base de Mountain Home. El video se hizo viral en redes sociales de inmediato, mostrando el preciso instante en el que los aviones de combate impactaron en el aire ante la mirada atónita de los testigos.

Por fortuna, las imágenes muestran que la cabina de los pilotos funcionó correctamente. Los cuatro tripulantes lograron eyectarse a tiempo activando sus paracaídas de emergencia antes de que las estructuras colapsaran por completo contra la llanura desértica de la zona de inmediato.

Según medios internacionales, el cuerpo de rescatistas se desplegó rápidamente en el lugar para asistir a los afectados. Las autoridades locales cerraron la base militar para atender el siniestro e iniciar los protocolos correspondientes ante este tipo de desastres de gran magnitud.

Una gigantesca columna de humo negro se levantó tras el impacto terrestre de los fuselajes. Los equipos médicos evalúan el estado de salud de los pilotos sobrevivientes, quienes cayeron a una distancia de un kilómetro de donde ocurrió la fuerte explosión final.

#ÚLTIMAHORA ❗️❗️IMPACTANTE VIDEO: Dos jets chocan en el aire durante una exhibición



2 jets chocaron este domingo mientras maniobraban en el aire durante la exhibición Gunfighter Skies, celebrada en la base aérea de Mountain Home en Idaho, EE.UU.https://t.co/8SVzRB4O5S pic.twitter.com/0VJBgJ1fj7 — RT Última Hora (@RTultimahora) May 17, 2026

Investigaciones sobre el impacto

Expertos en seguridad aérea iniciaron las pericias para determinar las causas del trágico siniestro. El comando militar analizará los videos y las cajas negras de los aviones para descubrir si el choque se debió a una falla mecánica o humana en pleno vuelo.

La comunidad aeronáutica internacional lamentó profundamente este preocupante percance en la exhibición. Este evento buscaba entretener a las familias locales tras ocho años de ausencia, pero terminó convirtiéndose en una escena de terror que obligó a suspender la gala dominical.

El accidente generó conmoción.

Las autoridades locales mantendrán restringido el acceso al perímetro de seguridad para evitar que los civiles se acerquen a los restos. El personal de bomberos logró controlar los focos de fuego principales, pero el riesgo de toxicidad por los combustibles derramados obliga a un monitoreo constante.

El comité organizador canceló el resto de las actividades programadas para resguardar la seguridad de la población civil. Este aparatoso choque de dos aeronaves en Idaho encendió las alarmas sobre la viabilidad de estos eventos masivos, abriendo un debate nacional sobre los protocolos de vuelo vigentes.