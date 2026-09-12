Perú vs. Colombia: fecha, hora y canal para ver la fecha 4 del Sudamericano de Vóley 2026

12/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Perú vs. Colombia se enfrentan hoy, sábado 12 de setiembre, por la fecha 4 del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026. Las Matadoras llegan con la soga al cuello tras caer ante Venezuela y deberán salir con todo para buscar una victoria.

Perú vs. Colombia: ¿cuándo y a qué hora juegan?

Las Matadoras volverán a la cancha este sábado 12 de setiembre para enfrentar a Colombia por una nueva fecha del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026.

Perú y Colombia se miden las caras a las 2:30 p. m., un horario que corre igual para las dos naciones. El encuentro es una verdadera prueba de fuego para las dirigidas por Antonio Rizola, quienes están obligadas a ganar para no armar maletas antes de tiempo.

La caída ante Venezuela dejó a la selección peruana tambaleando y a nada de quedarse fuera del torneo. Por eso, el partido frente a las cafeteras es prácticamente una final y la última carta que les queda para seguir soñando con el Mundial Canadá-Estados Unidos 2027.

Horarios del Perú vs. Colombia en otros países

Perú: 2.30 p. m.

2.30 p. m. Colombia: 2.30 p. m.

2.30 p. m. Ecuador: 2.30 p. m.

2.30 p. m. México: 1.30 p. m.

1.30 p. m. Bolivia: 3.30 p. m.

3.30 p. m. Chile: 3.30 p. m.

3.30 p. m. Venezuela: 3.30 p. m.

3.30 p. m. Argentina: 4.30 p. m.

4.30 p. m. Brasil: 4.30 p. m.

4.30 p. m. Paraguay: 4.30 p. m.

4.30 p. m. Uruguay: 4.30 p. m.

4.30 p. m. España: 9.30 p. m.

¿Dónde ver el Perú vs. Colombia?

Para no despegarte de la pantalla y alentar a las Matadoras punto a punto, sintoniza Latina TV. El choque irá directo en señal abierta por el canal 2 y en alta definición por el 702 HD.

Para quienes prefieran seguir el encuentro por internet, el Perú vs. Colombia podrá verse online mediante la aplicación y página web de Latina TV.

Asimismo, la CSV transmitirá el compromiso a través de su canal oficial de YouTube. Así, los aficionados tendrán diferentes alternativas para acompañar a las Matadoras en este partidazo.

Resultados de Perú en el Sudamericano de Vóley 2026

La selección peruana no ha tenido un camino sencillo en el torneo. Hasta el momento, estos son sus resultados y próximos encuentros:

Perú 1-3 Argentina: finalizado.

finalizado. Perú 0-3 Brasil: finalizado.

finalizado. Perú 1-3 Venezuela: finalizado.

finalizado. Perú vs. Colombia: sábado 12 de setiembre.

sábado 12 de setiembre. Perú vs. Chile: domingo 13 de setiembre.

Así que ya sabes, el Perú vs. Colombia se juega este sábado 12 de setiembre desde las 2.30 p. m., por la fecha 4 del Sudamericano de Vóley 2026, en un duelo clave para las Matadoras.