Polémica en el clásico: Alianza Lima cuestiona a Micke Palomino por sancionar falta sobre Diego Romero

12/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El clásico del fútbol peruano entre Alianza Lima y Universitario de Deportes arrancó a alto voltaje en los primeros minutos de juego. Una controvertida decisión del réferi Micke Palomino generó tensión en el terreno de juego, encendiendo los reclamos blanquiazules en el inicio del encuentro disputado ante una gran concurrencia de hinchas.

La controversia por el cobro a favor de Diego Romero

Apenas a los 4 minutos del primer tiempo, un centro por la banda derecha desencadenó la jugada polémica del compromiso. El guardameta crema, Diego Romero, salió a despejar el balón por los aires y terminó chocando con su propio compañero de equipo, el defensor Caín Fara, cayendo ambos al gramado.

El rebote dejó el balón libre a los pies del lateral íntimo Marco Huamán, quien quedaba en posición favorable para continuar la acción de peligro. Sin embargo, el árbitro Micke Palomino detuvo de inmediato el trámite al pitar una infracción a favor del arquero visitante, bloqueando la opción de ataque para el cuadro local.

La interrupción de las acciones provocó airados reclamos por parte de los futbolistas de Alianza Lima, quienes cuestionaron que la jugada se cortara a pesar de que el golero se incorporó segundos después. Cabe precisar que esta representa la primera oportunidad en que Palomino arbitra un clásico del balompié nacional tras diez años de trayectoria profesional.

👀 ¿LA PRIMERA POLÉMICA DEL PARTIDO?



Micke Palomino cobró falta contra Diego Romero, pero el arquero se chocó con Fara.#AlianzaLima 0-0 #Universitario



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Las alineaciones confirmadas para el trascendental choque

Para este encuentro, Alianza Lima mandó al campo una alineación conformada por Alejandro Duarte en el arco, acompañado en la zona defensiva por Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni y Marco Huamán. El sector medular estuvo integrado por Fernando Gaibor, Esteban Pavez y Alessandro Burlamaqui, mientras que el ataque lo lideraron Jairo Vélez, Eryc Castillo y Federico Girotti.

Por su parte, Universitario de Deportes se presentó en la cancha con Diego Romero bajo los tres palos y una defensa compuesta por Caín Fara, Williams Riveros y Matías Di Benedetto. En la mitad de la cancha se ubicaron Andy Polo, Piero Quispe, Jorge Murrugarra, Jairo Concha y César Inga, dejando la delantera a cargo de la dupla de Alex Valera y Gianluca Lapadula.

El planteamiento de ambos entrenadores reflejó la ambición por imponer condiciones desde la previa de las acciones en el recinto deportivo. Las tácticas iniciales estuvieron supeditadas a los constantes roces físicos y a la fricción natural que demanda disputar este tipo de enfrentamientos de alta intensidad.

En ese sentido, Alianza Lima buscará pasar la página de los cobros arbitrales adversos y replantear su estrategia sobre el campo de juego para asegurar una victoria determinante ante su clásico rival, resultado que le permitiría consolidar su postura en los primeros lugares de la tabla de posiciones y mantener firmes sus aspiraciones en el torneo nacional.