'Cuto' Guadalupe lanza picante dardo previo al clásico: "La pesadilla de Alianza Lima es que la 'U' sea tetracampeón"

12/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El clásico entre Universitario de Deportes y Alianza Lima se juega hoy y la previa ya está que arde. El exfutbolista 'Cuto' Guadalupe no se guardó nada y lanzó un picante dardo al cuadro blanquiazul al hablar del posible tetracampeonato de la 'U'.

'Cuto' Guadalupe se la juega por la 'U'

A pocas horas del clásico, 'Cuto' Guadalupe, histórico referente de Universitario y tricampeón con el club en 1998, 1999 y 2000, analizó cómo llegan ambos equipos al esperado duelo.

Para el exfutbolista, la 'U' parte con ventaja debido al rendimiento que viene mostrando en sus últimos partidos. 'Cuto' confía, además, en que los jugadores que forman parte de la base del tricampeonato puedan sacar adelante un encuentro que promete estar cargado de tensión de principio a fin.

"Yo veo como favorito a Universitario por su juego en los últimos partidos. (Pienso que) los jugadores, quienes son la base del tricampeonato, van a sacar una buena ventaja en el encuentro", afirmó.

Y si hay un nombre que genera expectativa para este partidazo es el de Gianluca Lapadula. El delantero ítalo-peruano viene destacando en el Clausura y ya suma seis goles, por lo que 'Cuto' espera que pueda hacer de las suyas en su primer clásico frente a Alianza Lima.

"Espero mucho de él en su primer clásico. Tiene las características de un delantero de la 'U': busca muy bien los espacios y se ha complementado con el equipo. Es incómodo para los defensas, atrae marcas, genera peligro", explicó.

El exjugador también destacó que Gianluca Lapadula sabe aguantar la pelota y puede generar más de un dolor de cabeza en la defensa blanquiazul.

"También sabe aguantar el balón. Ahora, los zagueros rivales no solo tendrán que preocuparse por Valera", agregó, resaltando la posibilidad de que Lapadula y Alex Valera formen una dupla peligrosa en el ataque crema.

'Cuto' y su picante mensaje a Alianza Lima

'Cuto' también puso sobre la mesa un detalle que podría jugar a favor o en contra de Alianza Lima: la presión de jugar como local. Para el exfutbolista, la hinchada blanquiazul hará sentir su presencia desde las tribunas, pero eso también puede aumentar la responsabilidad de los jugadores.

"La presión siempre es para el local. Matute es un estadio pequeño y se siente a la hinchada. Los jugadores están en deuda con los fanáticos, que se sienten inconformes con los últimos resultados de los 'blanquiazules'", mencionó.

Pero el clásico de hoy no solo tendrá en juego el orgullo de dos de los clubes más grandes del fútbol peruano. Para 'Cuto', el partido también puede marcar un antes y un después en la carrera por el título.

"Este clásico es un punto de quiebre para el objetivo de ser campeón. La pesadilla de Alianza Lima es que la 'U' se convierta en tetracampeón", enfatizó.

Así, a horas del clásico, 'Cuto' Guadalupe considera que Universitario de Deportes llega mejor y asegura que Alianza Lima teme el tetracampeonato crema.