El millonario monto que ganará Cienciano si elimina a Montevideo City Torque y clasifica a semifinales de la Sudamericana

12/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Cienciano dio un paso firme en su sueño copero al derrotar 2-0 a Montevideo City Torque por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. En el mítico césped del Inca Garcilaso de la Vega. En medio de ese contexto, se conoció el millonario monto de dinero que ganaría el club peruano si elimina al conjunto uruguayo y logra clasificar a las semifinales de la Copa Sudamericana.

La millonaria cifra que obtendría el 'Papá'

El conjunto imperial refrendó las credenciales obtenidas tras despachar con sendas goleadas a Lanús (4-0) y Botafogo (6-1), doblegando a un cuadro 'ciudadano' que aterrizó en la altura cusqueña con marcha perfecta en su liga local y tras apear a Tigre de la competición. Los goles fueron anotados por Cristian Souza, a los 28 minutos y Maximiliano Amondarain, a los 41.

Esta victoria fue importante para el objetivo de los dirigidos por Horacio Melgarejo de cara al objetivo que tienen de seguir haciendo historia en el certamen continental y clasificar a la fase de semifinales. Sin embargo, el entrenador argentino del 'Papá' dejó en claro en conferencia de prensa postpartido que aún esto no finaliza y que falta aún definir la llave en la ciudad de Montevideo.

Aún así, hay un aliciente importante para el plantel del Cusco debido a que conforme ha ido etapa por etapa en la Sudamericana fue obteniendo una ganancia económica. En ese sentido, Cienciano podría recibir 800 mil dólares si conserva la ventaja en Uruguay y consigue el pase a las semifinales ante Montevideo City Torque.

Esta cifra es establecida por la Confederación Sudamericana de Fútbol para los equipos que podrían asegurar su presencia en la siguiente ronda y equivale a 2 millones 690 mil soles. Adicionalmente, esta cantidad se sumaría a los ingresos que ha obtenido la escuadra cusqueña por las entradas del partido.

¿Cuándo es el partido de vuelta ante Montevideo City Torque?

El desenlace de la serie se escribirá el próximo jueves 17 de septiembre a las 7:30 p.m. en territorio uruguayo. Mientras Cienciano postergó su compromiso liguero frente a ADT de Tarma para concentrar sus energías en la revancha copera.

En la otra orilla, Montevideo City deberá rendir examen este fin de semana ante el Liverpool de Jorge Fossati en la pelea por la cima del certamen oriental. En el Cusco, sin embargo, la ilusión se mantiene más viva que nunca.

En síntesis, tras haber derrotado por 2-0 a Montevideo City Torque, Cienciano podría recibir 800 mil dólares si conserva la ventaja en Uruguay y consigue el pase a las semifinales lo que equivale a 2 millones 690 mil soles.