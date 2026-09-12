Brunella Torpoco confiesa que fue 'la incondicional' de su expareja: "Llegué al punto de pasar mucha vergüenza"

12/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En la última entrevista publicada del podcast de Magaly Medina, la periodista de espectáculos entrevistó a Brunella Torpoco y la cantante le confesó cómo había sido su relación pasada con una expareja.

Brunella Torpoco habla sobre su expareja

Durante su conversación que quedó grabado para el podcast de Magaly Medina, la cantante, Brunella Torpoco habló de una situación sentimental que marcó profundamente su vida al punto de hacerla pensar que no quería volver a enamorarse.

La intérprete explicó que nunca llegó a oficializar aquella relación, pero admitió que sus sentimientos la llevaron a permanecer junto a una persona que mantenía vínculos con varias mujeres frente a ella.

"Terminando mi relación, si se puede decir así porque nunca hubo una oficialización, pero yo llegue a un punto de cegarme y de pasar mucha vergüenza con esa expareja. Tenia muchas novias, muchas mujeres y sin embargo seguía ahí con él", expresó la cantante Brunella Torpoco.

Relación con el padre de su hijo y director musical

Luego de regresar al Perú, tras permanecer algunos meses en Estados Unidos por una dura situación de extorsión en el país, la cantante de 29 años narró que hoy está junto a Luis Antonio Torres, su director musical y padre de su primer hijo, con quien mantiene una relación sentimental desde hace 7 años y afirma haber conocido por el mundo de la música.

"Cuando Luis llegó a mi vida fue mi curita. Nadie vio cuando en realidad él me sacó de eso. Me había perdido prácticamente", confesó la intérprete.

Brunella Torpoco narra difíciles momentos a causa de la inseguridad

Al recordar los díficiles momentos, la Brunella Torpoco narró que optó por mudarse a otro país luego que delincuentes balearan su carro y el pasaje en el que vivía su madre. La situación generó preocupación en la artista, especialmente por la seguridad de su madre y el resto de su familia. Sin embargo, solo estuvo unos meses porque no encontraba trabajo como cantante.

"Balearon mi carro, el pasaje donde vivía mi mamá, incluso estando mi mamá ahí en el pasaje", relató Brunella al recordar aquellos momentos.

Finalmente, Brunella Torpoco recordó, durante una entrevista con Magaly Medina, algunas etapas complicadas de su vida, en las que experimentó una fuerte dependencia emocional, especialmente hacia una expareja, antes de conocer al padre de su hijo. La salsera aseguró que logró superar esos momentos y destacó el apoyo de Luis Antonio Torres, con quien formó una familia.