Violencia en la Liga 1: dirigente de UTC agredió al árbitro Jesús Cartagena tras partido ante Juan Pablo II

11/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El duelo entre UTC y Juan Pablo II por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 tuvo que ser suspendido por una gresca a pocos instantes de finalizar el encuentro. Todo inició por la expulsión a Camacho, lo que desató la molestia de los futbolistas del Gavilán del Norte, así como también la inclusión de un directivo del cuadro cajamarquino, quien ingresó al terreno para agredir al árbitro Jesús Cartagena.

Tensión en el terreno de juego y reclamos generalizados

Sobre el minuto 95 del partido, el juez principal le había mostrado la tarjeta roja a Ganoza entre las molestias de todos sus compañeros. Incluso los futbolistas de Juan Pablo II se metieron a reclamarle algo a Jesús Cartagena, quien amonestó a Pablo Míguez por sus constantes reclamos.

Tras esto, varios recogebolas fueron a encarar al árbitro principal y el periodista de campo señaló en L1 Max. "La situación que se vive alrededor del campo es de bastante indignación. Incluso cuando se equivoca Cartagena en esa supuesta expulsión a Cantt, que no tenía amarilla. Le están diciendo 'estás apurado por expulsar a otro' y sigue teniendo bastantes problemas con los recogebolas".

Mientras el comunicador señalaba esto, las imágenes de L1 Max mostraron el preciso momento en el que estos empezaron a discutir con jugadores de Juan Pablo II y el árbitro. Incluso uno de ellos empujó en uno de los futbolistas.

😳🇵🇪 INSÓLITO en la Liga 1: El árbitro Jesús Cartagena fue AGREDIDO tras recibir el impacto de un objeto. El juez expulsó a 2 jugadores de UTC en medio de una polémica actuación ante Juan Pablo II. Incluso ingresó al campo el presidente de UTC



🎥 L1 Max pic.twitter.com/R1129t7UoL — Fanáticos del Fútbol - Perú (@fanaticospe) September 11, 2026

Invasión de dirigentes y agresión al árbitro Jesús Cartagena

En eso, el narrador de campo apuntó: "Ojo con el gesto de Muñoz, que está pidiendo a todos sus compañeros que salgan del campo. Mucha atención a los gestos. Si ven, la mayoría de UTC están cerca de la zona occidente. Los hinchas gritan 'salgan del campo', indignados todos por el arbitraje de Jesús Cartagena".

Segundos más tarde, ingresó un directivo de UTC vestido de camisa blanca que más tarde fue identificado como Luis Chávarry, gerente deportivo del cuadro cajamarquino. En ese preciso momento, otro dirigente del Gavilán del Norte con casaca negra apareció en escena y le arrojó algo al juez principal cuando ingresó la Policía para detener la batalla campal.

El violento desenlace obligó a las fuerzas del orden a intervenir de emergencia para resguardar a la terna arbitral y evitar males mayores. El compromiso quedó suspendido formalmente en medio de las protestas de la tribuna y el cuerpo técnico local, a la espera del informe oficial que redactará el comisionado del encuentro.

En ese sentido, Jesús Cartagena elevará el acta correspondiente ante la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol para que se determinen las sanciones y medidas correctivas tras los graves incidentes ocurridos en la Liga 1.