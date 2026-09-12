Sebastián Britos revela que se alegró tras la salida de Álvaro Barco de la 'U': "No estaba actuando en beneficio del club"

12/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El ex arquero de Universitario de Deportes, Sebastián Britos, reveló que se alegró cuando Álvaro Barco dejó el cargo de director deportivo del equipo crema. Desde su punto de vista, "no estaba actuando en beneficio del club" y señaló que fue el exintegrante de la institución deportiva quien determinó que no continuará defendiendo el arco de la 'U'.

Britos y su relación "neutra" con Barco

El actual golero de Peñarol concedió una entrevista al programa digital 'Pepas de la PM' del canal de YouTube 'Colectivo World', en la que abordó diversos temas ligados a su paso por el equipo peruano, la relación que tenía con quienes integraban Universitario y de su análisis sobre la gestión deportiva que lideró Barco.

Britos, sin profundizar mucho, confesó que la relación con el exdirigente merengue no fue cercana y la calificó como "neutra". Caso contrario sucedía con el resto de personas que conformaban la interna de la escuadra de Ate como por ejemplo los empleados de utilería con quienes afirmó haber tenido un contacto frecuente.

"(¿Cómo fue tu relación con Álvaro Barco?) Neutro, normal. Sí, he tenido una relación muy cercana con prácticamente todos ahí en el club. Con todos, con funcionarios, con los de la cocina, con los del área de scouting, con los del tópico, con el área de nutrición. Con utilería ni hablar. Tuve una relación muy cercana con todo el mundo", expresó.

Agregó que "sinceramente" no sabía por qué razón el trato con Álvaro Barco era distinto en comparación al de los demás. Enfatizó que de su parte "siempre se comportó igual con todo el mundo".

La alegría por la salida de Álvaro Barco de la 'U'

Al ser consultado si es que consideraba que Barco tenía una idea muy clara para que no continúe defendiendo el arco de la institución crema, sin tapujos Sebastián Britos respondió: "Sin duda que sí, eso no me cabe duda, no necesito ni que me lo cuenten".

"La verdad sinceramente, me puse contento no solamente conmigo sino que no tomó buenas decisiones. Yo considero que no le estaba haciendo bien al club, no estaba actuando en beneficio del club", sentenció.

En medio de una entrevista concedida al canal de Youtube 'Colectivo World', el exarquero de Universitario, Sebastián Britos, confesó haber tenido una relación "neutra" con el ex director deportivo del club, Álvaro Barco. Además, sostuvo que se alegró cuando el exdirigente dejó su cargo porque considera que "no estaba actuando en beneficio del club".