Alianza Lima confirma amistoso ante el Inter de Miami de Lionel Messi por la Noche Blanquiazul 2026

16/12/2025

Alianza Lima quiere dejar atrás el amargo 2025 donde no pudo lograr sus objetivos planteados por lo que busca iniciar el 2026 por todo lo alto. Así lo demostró luego de anunciar de manera oficial el amistoso internacional que afrontará ante el Inter de Miami de Lionel Messi en lo que será la esperada Noche Blanquiazul.

Alianza Lima enfrentará al Inter de Lionel Messi

A través de sus redes sociales, el elenco íntimo confirmó la fecha y hora de este partido que tendrá la presencia del para muchos mejor jugador de la historia como condimento especial. Como ya se había conocido semanas atrás, el duelo está programado para jugarse el próximo sábado 24 de enero en el Estadio Alejandro Villanueva más conocido como Matute.

Lamentablemente para los miles de hinchas que esperan asistir a este amistoso internacional, aún no se conoció la fecha de inicio de la venta de entradas ni el precio que tendrán los boletos. Según se pudo conocer en las últimas horas, estos serán similares a lo que se dio a inicios de este 2025 cuando el elenco de David Beckham jugó ante Universitario en el Estadio Monumental.

Aquella vez, las populares fueron establecidas en 375 soles, oriente en 964 soles, occidente lateral 1285 soles, mientras que occidente central tuvo un valor de 1606 soles. Además, la butaca negra llegó a costar 1927 soles, palco 1295 soles y la Experiencia hospitality, donde compartieron con las estrellas del elenco de Miami, la cual fue valorizada en 3855 soles.

















📆𝟐𝟒/𝟎𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟔

📆𝟐𝟒/𝟎𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟔
⏰𝟖:𝟎𝟎 𝐩.𝐦.

Pablo Guede será presentado como nuevo DT de Alianza

Este martes 16 de diciembre es día de anuncios para Alianza Lima. Y es que además de hacer oficial el amistoso ante Inter de Miami, el cuadro victoriano presentará oficialmente a Pablo Guede como su flamante entrenador en reemplazo de Néstor Gorosito.

El estratega argentino piso suelo nacional la noche del lunes junto a su comando técnico para luego ser recibido por la dirección deportiva de la institución encabezada por Franco Navarro y Franco Navarro Mandayo.

Luego de ser presentado, Pablo Guede volverá a su país natal donde pasará las fiestas de fin de año y luego pegará la vuelta a la ciudad para iniciar la pretemporada 2026 la cual está programada para el 2 de enero.

De esta manera, Alianza Lima anunció oficialmente que el Inter de Miami de Lionel Messi, Luis Suárez, Rodrigo de Paul, entre otros, será el rival para la Noche Blanquiazul 2026.