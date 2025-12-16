Carlos Galván arremete contra Fossati tras dejar Universitario: "Le faltó el respeto una vez más"

16/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario no cerró del todo bien el 2025 a pesar de haber conseguido el segundo tricampeonato de su historia. Y es que luego de alzar un nuevo título por la Liga 1, Jorge Fossati puso en duda su continuidad pese a tener contrato vigente por todo el 2026.

Luego de días de negociación, ambas partes no llegaron a un acuerdo por lo que el estratega uruguayo le dijo adiós al elenco crema donde logró consagrarse en dos torneos. Esta situación generó el descontento de miles de hinchas y de algunos referentes de la institución.

Carlos Galván arremete contra Jorge Fossati

Uno de los que mostró su incomodidad sobre la novela con Jorge Fossati fue Carlos 'El Negro' Galván. El exdefensor central estuvo en el podcast de Reimond Manco donde se explayó sobre la situación de Universitario y su entrenador para el 2026.

De acuerdo a su parecer, el 'Nonno' puso demasiadas trabas con la única intención de que le dijeran que no ya que tendría una oferta más importante de afuera. Incluso, el argentino dejó en claro que el uruguayo debió ser más sincero durante las negociaciones.

"Para mí lo de Fossati que dicen que puso un montón de trabas para que Universitario lo suelte, es que para mí tiene algo de afuera, de mucho más dinero. Fossati hizo perder el tiempo a la administración porque tranquilamente si él decía 'no quiero estar en el club, listo, rescindimos, tus tres meses, chau, buenas noches los pastores'", inició.

Le faltó el respeto a Universitario

En esa misma línea, el ahora panelista de A Presión señaló que este tiempo perdido podría ser perjudicial ya que muchos jugadores que están bajo el radar de los merengues optarían por ir a otros clubes. En conclusión, el 'Negro' dejó en claro que Fossati le habría faltado el respeto al club por segunda vez.

"Pierdes un tiempito porque sabes que apenas termina el campeonato capaz que hay jugadores que arreglan menos plata o capaz que algún jugador nacional como internacional que sabes que ahí viene en la negociación. Me parece que Fossati le faltó el respeto a Universitario una vez más", añadió.

Esta frase la dejó recordando lo que sucedió a inicios del 2024 cuando tenía todo listo para arrancar pretemporada, pero al final optó por ir a la Selección Peruana.

"Con toda la pretemporada ya arreglada, él quería ahora la pretemporada en Uruguay, quería que los entrenamientos sean de tarde, ¿por qué?", finalizó.

En resumen, Carlos Galván arremetió contra Jorge Fossati tras su salida de Universitario asegurando que le faltó el respeto al club una vez más.