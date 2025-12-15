Se revela la posible razón por la cual Jorge Fossati no continuó como DT de la 'U': "Desgaste institucional"

15/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La inesperada salida de Jorge Fossati de la dirección técnica de Universitario de Deportes ha generado una serie de especulaciones sobre la razón que desencadenó ello. Recientemente trascendió una de las posibilidades por lo que ello habría ocurrido.

Ya tenían en mente un reemplazo de Fossati

En una reciente edición del programa 'Hablemos de Max', del canal oficial de la Liga 1 Max, el periodista Gustavo Peralta sorprendió con la revelación de la posible causa que ocasionó que el estratega uruguayo se deslindara del conjunto crema.

Como se recuerda, esta no es la primera vez que el 'Nono' y Universitario de Deportes separan sus caminos, anteriormente ocurrió eso cuando Fossati asumió las riendas de la selección peruana tras la iniminente destitución de Juan Reynoso.

Sin embargo, la desvinculación del experimentado entrenador de la institución de Ate, con la que conquistó dos campeonatos nacionales, causó asombro más aún porque a su mando, la 'U' tuvo una destacada temporada tanto a nivel local como internacional.

En tal sentido, de acuerdo al hombre de prensa deportiva, el entorno cercano al técnico de 73 años manejaban la información que desde hace un tiempo actual ya se estaba en la búsqueda de un reemplazo, pese a que bien pudo continuar al mando de la 'U' porque su contrato era hasta fines de 2026.

"Del entorno de Jorge Fossati es que sienten que Álvaro Barco, director deportivo, ya tenía elegido al técnico hace un tiempo, o sea ya lo tenía en mente. Decían si Fossati se va, este es el elegido, si algo pasa con Fossati este es el elegido", señaló Peralta en un principio.

El entorno de Jorge Fossati señala que desde Universitario de Deportes les indicaron que la salida se da por "desgaste institucional". Aquí más detalles. pic.twitter.com/FyGQ9OYB9t — Gustavo Peralta Coello (@Gustavo_p4) December 15, 2025

El sentir de Fossati y la posible razón de su salida

Acto seguido el periodista de L1 Max reveló cómo se siente el estratega uruguayo tras su desvinculación del actual tricampeón nacional.

"Según lo que me cuentan es que Fossati está dolido y triste, bastante. Le ha chocado muchísimo, todo esto lo digo a partir de lo que me cuentan del entorno de Fossati, está dolido, triste por su salida y además porque lo están enlodando", precisó.

Además, Gustavo Peralta subrayó que el entrenador sostuvo una reunión con Álvaro Barco y con Franco Velazco en donde expresó su preocupación por las funciones de algunos trabajadores que no cumplían con el estándar que necesita el club.

"Fossati pedía que esto se solucione lo más rápido posible porque no quería esperar a que esto explote (...) Cuando se le informó que no iba a seguir le dijo que era por desgaste institucional", puntualizó.

Días después del anuncio oficial de la salida de Jorge Fossati de la 'U', el periodista de L1 Max, Gustavo Peralta, deslizó la posible razón por la que se decisió que no continuara el estratega uruguayo.