Carlos Zambrano descarta que el vestuario de Alianza esté 'partido', pero aclara: "No todos somos amigos"

16/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima cerró el 2025 sin cumplir los objetivos pactados a inicio de temporada y para colmo de males, envuelto en una serie de polémicas por presuntas enemistadas entre los jugadores. Por ejemplo, tras confirmarse la salida de Hernán Barcos, se esparció el rumor de que el 'Pirata' no era bien visto por los demás referentes blanquiazules.

Uno de los principales señalados fue Carlos Zambrano quien habría sido el responsable, junto con Paolo Guerrero, del adiós del delantero argentino. Sin embargo, el defensor rompió su silencio y se refirió a esta serie de versiones que fueron creciendo en las últimas semanas.

Carlos Zambrano descartó una interna 'rota' en Alianza Lima

El 'León' visitó el set del programa 'Desvelados' donde habló de todo un poco sobre su continuidad en Alianza Lima. Pese a no haber sido consultado sobre el teme Hernán Barcos, el ex Boca Juniors rechazó rotundamente de que el vestuario íntimo se encuentre dividido, pero dejó en claro que no todos son amigos.

"El grupo está unido. Se sobreentiende muchas cosas, la prensa habla demasiado de que el grupo está partido, siempre se ha hablando de eso. En el campo todos matamos por todos, no todos somos amigos, eso está claro", indicó.

En esa misma línea, Carlos Zambrano se refirió a la polémica foto del plantel que fue publicado a solo minutos del anuncio de la salida del 'Pirata'. El jugador de la Selección Peruana dejó en claro que se le avisó a la gran parte de futbolistas, pero que los que no estuvieron fue por que tenían pendientes familiares o personales.

"Estábamos con nuestros hijos disfrutando de una pequeña navidad para todos los que podían porque la mayoría de compañeros ya no estaban, algunos se habían ido de viaje e igual se les avisó a la mayoría", añadió.

No pretendo caerle bien a todo el mundo

Fiel a su estilo, el 'Káiser' precisó que le resta importancia a lo dicho por el periodismo ya que él está acostumbrado a decir las cosas en la cara. Incluso, aclaró que hay páginas de redes sociales dedicadas a sembrar mentiras y que no pretende caerle bien a todos.

"En el camerino todos nos saludamos de la mejor manera. Nada de hipocresía y todo directo en la cara. Lamentablemente la prensa juega su papel, algunas páginas de redes sociales juegan su papel, pero es entendible. En mi caso siempre seré frontal con la gente y no pretendo caerle bien a todo el mundo", finalizó.

De esta manera, Carlos Zambrano descartó que el vestuario de Alianza Lima se encuentre partido y acusó a la prensa de inventar historias sobre ese tema.