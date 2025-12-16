Jean Ferrari sobre la llegada de Javier Rabanal como nuevo DT de Universitario: "Es una apuesta arriesgada"

16/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La novela del nuevo entrenador de Universitario continúa desde la accidentada salida de Jorge Fossati a pesar de tener contrato vigente. El 'Nonno' pidió negociar algunos puntos con la actual administración de Franco Velazco, pero no llegó a un acuerdo por lo que le dijo adiós a la institución crema con la que salió campeón en dos oportunidades.

Jean Ferrari se pronuncia sobre Javier Rabanal

De manera inmediata, Álvaro Barco y la gerencia deportiva gestionaron la llegada de Javier Rabanal procedente de Independiente de Valle como reemplazo del estratega uruguayo. El español se coronó campeón del fútbol ecuatoriano y ahora asumirá el reto de dirigir técnicamente al elenco merengue a pesar de su poca experiencia.

Justamente, el exadministrador de Universitario, Jean Ferrari, se refirió a la elección del europeo como nuevo entrenador del club de sus amores. Según indicó el ahora director general de fútbol de la FPF, tuvo la chance de ver al nacido en España cuando se enfrentaron al elenco norteño en la Copa Libertadores.

Sin embargo, también reconoció que su llegada es una propuesta bastante arriesgada ya que se trata de un entrenador joven y que no contaría con la experiencia necesarias.

"Lo pude ver en Copa Libertadores cuando fui administrador de la 'U'. Me parece un entrenador joven, es una apuesta arriesgada", indicó a El Comercio.

Javier Rabanal será el director técnico de Universitario.

No entiende lo de Jorge Fossati

En esa misma línea, el directivo de la Federación señaló que Jorge Fossati contaba con un año más de contrato en la 'U' por lo que no entiende en que punto pudo haber estado el desacuerdo que generó su salida.

"Fossati tenía contrato y ahí ha sido ya un acuerdo entre la directiva y él. ¿A qué punto no habrán llegado a un acuerdo, qué punto habrán tocado que no gustó? Qué habrá pasado, no lo sé", añadió.

Como se recuerda, más de un referente crema mostró su incomodidad por la forma en la que el 'Nonno' dejó Ate en los últimos días. Uno de ellos fue Carlos Galván quien no solo mostró su molestia, sino que calificó este hecho como una falta de respeto.

"Para mí lo de Fossati que dicen que puso un montón de trabas para que Universitario lo suelte, es que para mí tiene algo de afuera, de mucho más dinero. Fossati hizo perder el tiempo a la administración porque tranquilamente si él decía 'no quiero estar en el club, listo, rescindimos, tus tres meses, chau, buenas noches los pastores'", precisó.

De esta manera, Jean Ferrari calificó como una apuesta arriesgada la llegada de Javier Rabanal como nuevo entrenador de Universitario en reemplazo de Jorge Fossati.