Puskas 2025: Santiago Montiel gana el premio al mejor gol del año para la FIFA

Más que merecido. En una nueva edición del Premios Puskas, la FIFA eligió al mejor gol del 2025, reconocimiento que recae en un jugador sudamericano por segundo año consecutivo, puesto que, en 2024 pasado había hecho lo propio el argentino Alejandro Garnacho, cuando defendía al Manchester United.

Para este 2025, el galardón internacional se va para Argentina, más precisamente para Avellaneda, y es que el delantero de Independiente, Santiago Montiel, se adjudicó el premio que se entrega en honor al histórico ariete húngaro Ferenc Puskás.

Un gol para la inmortalidad

El gol que recorrió todo el mundo se anotó y celebró en el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, el 11 de mayo último, cuando el Rojo enfrentaba al Independiente Rivadavia de Mendoza por los octavos final del Torneo Apertura.

Corría el minuto 57 del compromiso, cuando los locales tenían un tiro de esquina a su favor, es así que Luciano Cabral lanza la pelota contra el área, el defensor Sheyko Studer intentó despejar el balón con la cabeza, no logrando su cometido. Quien siguió la jugada fue Montiel y luego de un bote, realizó una espectacular 'tijera' para clavar la pelota en el ángulo del cuadro Leproso.

Nunca nos cansaremos de ver este gol. 🤸‍♂️



¡Santiago Montiel se queda con un Premio Puskás memorable!💫 — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) December 16, 2025

De inmediato los público asistente, sus compañeros y comando técnico saltó el júbilo por el verdadero golazo, el cual fue inmediatamente "calificado" para los Puskas de este año, hecho que terminaría por concretarse en las últimas semanas y materializarse con el premio otorgado al extremo argentino.

Santiago Montiel, ganador del premio Puskas de la FIFA al mejor gol del año 🔥



¡Felicitaciones, Monti!#TodoRojo 🔴 pic.twitter.com/7hQ0HlKivm — C. A. Independiente (@Independiente) December 16, 2025

¿Qué es el Premio Puskas de la FIFA?

La FIFA decidió instaurar un nuevo premio a partir de la temporada 2008/2009, el Premio Puskas. El galardón reconoce al autor del mejor gol anotado durante la temporada de fútbol. El primer ganador fue Cristiano Ronaldo, por su gol contra el Porto en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League de esa temporada.

Sobre los criterios que se siguen a la hora de elegir el mejor gol de la temporada, destacan las siguientes cuatro consideraciones:

La estética del gol

Importancia del partido

Ausencia del factor suerte o de un error cometido por el rival

Juego limpio

Para nombrar a este premio, la FIFA decidió rendir tributo a uno de los mejores delanteros de la historia del fútbol, Ferenc Puskás. El húngaro llevó a su selección a conseguir el Oro en los Juegos Olímpicos de Helsinki en 1952 y a una final de la Copa del Mundo en 1954. Después se convertiría en una leyenda del Real Madrid, donde ganó 5 ligas y 3 Copas de Europa, entre otros títulos.

Es así, que el extremo argentino logra introducir su nombre y su gol en la historia del premio otorgado por la FIFA.