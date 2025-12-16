¡Hasta 8 horas sin agua! Anuncia corte programado para el 17 de diciembre: AQUÍ todos los detalles

16/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció que el miércoles, 17 de diciembre, interrumpirá temporalmente el recurso hídrico en algunas zonas de la capital. Conoce en esta nota de Exitosa si tu distrito se verá afectado.

Corte de agua este miércoles 17 de diciembre

De acuerdo al más reciente reporte anunciado en su canal de difusión de WhatsApp, el corte de agua se deberá por los trabajos de mantenimiento en infraestructuras clave del sistema, con la finalidad de mejorar la calidad del servicio en Lima Metropolitana.

Entre las acciones que se ejecutarán este miércoles está la limpieza de reservorios. En ese marco, Sedapal exhorta a la ciudadanía a tomar las precauciones necesarias durante el periodo de corte y recordó que el restablecimiento del servicio se realizará de manera progresiva, una vez concluidas las labores programadas.

Asimismo, recuerda a los usuarios que en caso el servicio de agua potable no se vea restablecido en el horario indicado, no duden en comunicarse al Aquafono (01) 317-8000, teniendo solo el número de su suministro a la mano.

Interrupción del servicio en Los Olivos

Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. Áreas afectadas: Urb. Pro Parcelo 10-I 1ra etapa, A.H. Laura Caller Ibérico VI Zona, A.H. Los Rosales de Pro, A.H. Armando Villanueva, Asoc. Viv. Las Gardenias de Pro, Asoc. Viv. Francia, Asoc. Promotores de Comercialización Agraria S.R.L., Asoc. Río Santa.

Urb. Pro Parcelo 10-I 1ra etapa, A.H. Laura Caller Ibérico VI Zona, A.H. Los Rosales de Pro, A.H. Armando Villanueva, Asoc. Viv. Las Gardenias de Pro, Asoc. Viv. Francia, Asoc. Promotores de Comercialización Agraria S.R.L., Asoc. Río Santa. Motivo: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 84 y 85.

Sedapal anuncia corte de agua en Los Olivos.

Consejos ante el corte de agua en Lima

La empresa detalla que las labores se desarrollarán según el cronograma previsto, restableciendo el servicio una vez concluidos los trabajos, mientras tanto, se puede seguir una serie de recomendaciones que te revelamos a continuación:

Almacenar agua suficiente para las horas sin servicio.

para las horas sin servicio. Usar recipientes limpios, cerrados y desinfectados para evitar infecciones.

Priorizar el agua para beber, cocinar e higiene personal.

Suspende el uso innecesario de agua y cierra los grifos para evitar derrames.

Monitorear los medios oficiales de Sedapal para seguir cualquier actualización sobre la reanudación del suministro o si la interrupción del recurso se prolongará.

Es así que en el marco de un plan orientado a fortalecer el servicio y prevenir posibles inconvenientes en la provisión del recurso hídrico, Sedapal, reportó en su canal de difusión de WhatsApp que tiene corte programado para este miércoles, 17 de diciembre, por lo que recomendó a los usuarios a tomar sus precauciones.