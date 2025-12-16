Alianza Lima en la Copa Libertadores: Estos serán los posibles rivales de los íntimos en la Fase 3 del certamen

16/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima busca que el 2026 sea un año totalmente diferente al que ya se va. Y es que a pesar de haber hecho un buen papel a nivel internacional, los íntimos quedaron muy lejos de la lucha por la Liga 1 e incluso repitieron el plato quedando como Perú 4 de cara a la próxima Copa Libertadores.

Los posibles rivales de Alianza Lima en la Copa Libertadores

Por ello, los blanquiazules deberán iniciar su camino en este certamen internacional afrontando la Fase 3 tal cual como sucedió en el 2025. Esto quiere decir que para llegar a la fase de grupos, los victorianos deberán superar tres etapas (seis partidos) para lograrlo.

Sabiendo de que esta fase iniciará los primeros días del mes de febrero, Alianza Lima ya conoce a los posibles rivales que enfrentará. Esto se conocerá luego del sorteo el cual está programado para este jueves 18 de diciembre desde las 10:00 a.m. Además, aquí se definirá los cruces que se darán en las fases 1 y 2, respectivamente.

De momento, los íntimos se encuentran en el bombo 1 de esta fase por lo que enfrentará al 2 de mayo de Paraguay, Juventud Las Piedras de Uruguay o Universidad Católica de Ecuador. Este último club ya lo conoce ya que lo superó en los octavos de final de la última Copa Sudamericana.

Alianza Lima iniciará pronto su camino en la Libertadores.

Carlos Zambrano descarta que el vestuario de Alianza esté partido

En las últimas horas, Carlos Zambrano asistió al programa 'Desvelados' para conversar de la actualidad de Alianza Lima. Ahí, el central fue consultado sobre la tan polémica interna íntima la cual habría sido la responsable de la salida de Hernán Barcos.

Según el 'León', todas las versiones que circulan en la prensa o en redes sociales son completamente falsas ya que el grupo se encuentra unido por un mismo objetivo. Eso sí, señaló que matan dentro de la cancha, pero que no todos son amigos.

"En el camerino todos nos saludamos de la mejor manera. Nada de hipocresía y todo directo en la cara. Lamentablemente la prensa juega su papel, algunas páginas de redes sociales juegan su papel, pero es entendible. En mi caso siempre seré frontal con la gente y no pretendo caerle bien a todo el mundo", indicó.

De esta manera, Alianza Lima ya conoce a los rivales que podría enfrentar en la Fase 3 de la Copa Libertadores a solo dos días del sorteo que se realizará este jueves 18 de diciembre.