Pablo Guede llegó la capital para ser presentado como nuevo DT de Alianza Lima: "Estoy muy ilusionado"

Alianza Lima sigue confeccionando lo que será su plantel para el 2026 pensando en arrebatarle el trono de la Liga 1 al rival de toda la vida y acceder a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Para ello, la dirigencia anunció la llegada de Pablo Guede quien ya se encuentra en la capital para ser presentado de manera oficial.

Pablo Guede llegó a Lima para ser presentado en Alianza

Sobre la noche de este lunes 15 de diciembre, el estratega argentino salió de las instalaciones del aeropuerto internacional Jorge Chávez para ser recibido por trabajadores del club íntimo. El ex DT de Colo Colo llegó acompañado de sus asistentes y brindando unas breves declaraciones a los medios que lo esperaban.

Pablo Guede adelantó que se encuentra muy emocionado de llegar a un club como Alianza Lima y precisó que en las próximas horas conversará largo y tendido durante la conferencia que se realizará en Matute.

"Tengo mañana la rueda de prensa, les agradezco que vinieran de verdad, pero mañana hablamos todo lo que tenemos que hablar. Estoy muy contento y muy ilusionado y para mi es un placer estar acá", indicó.

Pablo Guede 🇦🇷 ya llegó a Lima y en las próximas horas será presentado como nuevo entrenador de Alianza para el 2026.



Luego de ello, subió a un vehículo junto con sus asistentes hasta llegar a un conocido hotel de Miraflores donde fue recibido por el director y gerente deportivo, Franco Navarro y Franco Navarro Mandayo.

Fecha y hora de la presentación de Pablo Guede

De acuerdo a lo que Exitosa pudo conocer, Alianza Lima realizará una conferencia este martes 16 de diciembre en la sala de prensa del Estadio Alejandro Villanueva en La Victoria. Aquí responderá a las consultas realizadas por los medios donde explicará lo que será su proyecto deportivo de cara a la próxima temporada.

Además, estará acompañado de su comando técnico en pleno el cual está conformado por el chileno Franco Barraza como preparador físico, el argentino Emiliano Papa y al colombiano Brayan Angulo como sus asistentes, y Salomón Libman como su preparador de arqueros.

Luego de la conferencia, el director técnico volverá a su país donde pasará las fiestas al lado de su familia para luego volver sobre los primeros días del 2026 ya que la pretemporada íntima está programada para arrancar el 2 de enero.

De esta manera, Pablo Guede llegó a la capital para ser presentado como nuevo entrenador de Alianza Lima. La presentación se realizará este martes en Matute junto a la dirigencia íntima y a su comando técnico.