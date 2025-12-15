Alianza Lima quiere fichar a Rodrigo Ureña de Universitario de Deportes

15/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima sigue moviéndose con fuerza en el mercado de fichajes para armar un plantel competitivo y regresar al título. Tras quedarse con Jairo Vélez, ahora el club blanquiazul apunta a Rodrigo Ureña, mediocampista de Universitario de Deportes.

Ureña, en la mira de Alianza Lima

El periodista Mauricio Loret De Mola reveló en el programa Desmarcados que Alianza Lima ya presentó una propuesta formal por Rodrigo Ureña.

¡𝗔𝗟𝗜𝗔𝗡𝗭𝗔 𝗢𝗙𝗘𝗥𝗧𝗔 𝗣𝗢𝗥 𝗨𝗥𝗘𝗡̃𝗔! 😳🇨🇱



🗣️ @Mauricioldm1: "Tengo la información de que Millonarios no es el único equipo que se ha acercado a Rodrigo Ureña. Desde el núcleo del jugador me dicen que Alianza Lima le ha hecho una propuesta al mediocampista de... pic.twitter.com/VrAAmXAiHv — DENGANCHE (@denganche) December 16, 2025

"Tengo la información de que Millonarios no es el único equipo que se ha acercado a Rodrigo Ureña. Desde el núcleo del jugador me dicen que Alianza Lima le ha hecho una propuesta al mediocampista de Universitario", explicó.

Actualmente, Rodrigo Ureña no continuaría su carrera en Ate y buscaba opciones fuera del Perú, especialmente en Colombia.

Sin embargo, la oferta del club blanquiazul podría cambiar sus planes, a pesar de su identificación con Universitario de Deportes, lo que añade un componente emocional al posible fichaje.

Críticas y advertencias de exfiguras

El exfutbolista argentino Mauro Cantoro se mostró crítico con la posible llegada de Rodrigo Ureña a Alianza Lima.

Según él, sería un movimiento arriesgado para el jugador chileno, que podría complicar su carrera y generar tensiones con los hinchas de ambos clubes debido a la histórica rivalidad.

"Lo creo demasiado inteligente a Ureña como para ir de Universitario a Alianza ¿Para qué iría? ¿Para buscar gloria? ¿Por dinero?", señaló Mauro Cantoro.

Según el exfutbolista, la opción más sensata sería negociar directamente con Universitario de Deportes y evitar involucrarse en un conflicto innecesario.

"Si quiere que le mejoren su contrato, debe sentarse con la dirigencia de la 'U', que seguramente va a querer que se quede. Sería meterse en un lío innecesario. Alianza en estos momentos se está reconstruyendo", añadió Cantoro.

Jairo Vélez, nuevo fichaje de Alianza Lima

Recordemos que hace unos días, Alianza Lima anunció la incorporación de Jairo Vélez como su nuevo jugador, pensando en la próxima temporada de la Liga1 y la Copa Libertadores.

El ecuatoriano nacionalizado peruano se mudó de Ate a La Victoria tras su paso por Universitario de Deportes en 2025.

Aunque Jairo Vélez puede actuar como mediocampista, también tiene la capacidad de desempeñarse en la delantera de Alianza Lima.

Con la propuesta sobre la mesa, todo apunta a que Rodrigo Ureña deberá tomar una decisión complicada entre mantener su vínculo con Universitario de Deportes o aceptar el desafío que le ofrece Alianza Lima, un club con ambiciones de título.