Juan Jayo y su controvertido comentario tras fichaje de Luis Ramos por Alianza Lima: "Es una apuesta"

El fichaje de Luis Ramos por Alianza Lima ha ilusionado a los hinchas blanquiazules, pero Juan Jayo, una vieja gloria del equipo lo ha tomado con cautela. El exjugador considera que por su edad es una apuesta para el equipo que dirigirá Pablo Guede, por lo que espera que pueda aportar tanto en la Liga1 como en la Copa Libertadores.

¿Qué dijo Jayo sobre Ramos?

Durante la emisión del último programa de YouTube, 'Estudio Fútbol', el ex volante, que es uno de los panelistas, comentó de forma positiva sobre la llegada del delantero de la selección peruana a La Victoria. Sin embargo, cree que su permanencia podría ser corta y que servirá como una futura fuente de ingresos.

Respondiendo a una pregunta de los usuarios en las redes, el 'pulpo mencionó que no es directamente un reemplazo de Hernán Barcos y que tendrá un rol distinto al de Paolo Guerrero o Federico Girotti, de llegar. "Es una apuesta a futuro. Lo que busca Alianza es que le sea útil y a la vez venderlo", sostuvo.

El ex atacante de Cusco FC que estuvo a préstamo en América de Cali durante la actual temporada, fue confirmado en tienda aliancista el último lunes 15 de diciembre. Es el primer jale confirmado para el próximo curso, en el que los 'grones' deberán afrontar de nuevo la fase 1 de la Copa Libertadores.

Se espera que Girotti sea el próximo en ser confirmado, conociéndose que las negociaciones siguen avanzando. El periodista argentino Uriel Lugt informa que Talleres de Córdoba está dispuesto a vender el 50 % de su carta pase y que en las próximas horas se definirá su situación.

Detalles del amistoso con Inter Miami

Este marte el cuadro victoriano confirmó el día, la hora y el escenario para la 'Noche Blanquiazul', en la que se enfrentará al Inter Miami. El equipo capitaneado por Lionel Messi volverá a la capital peruana, esta vez para visitar el estadio Alejandro Villanueva el 24 de enero a las 8.00 de la noche.

Se espera que ese día se presente al resto de fichajes que afrontará la próxima campaña, empezando con la fase 1 de la Libertadores entre el 3-5 de febrero (partidos de ida) y 10-12 del mismo mes (encuentros de vuelta).

