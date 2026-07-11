Falleció leyenda de la música tropical que interpretó la canción "El Año Viejo": Su familia confirmó la noticia

11/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La música tropical sudamericana se encuentra de luto luego de que una leyenda de dicho género, que interpretaba la popular canción "El Año Viejo", perdió la vida. Esta noticia fue confirmada por su familia a través de las redes sociales y ha generado gran conmoción en sus más fieles seguidores.

Muere icónico cantante de música tropical: ¿De quién se trata?

El ambiente del arte venezolano se encuentra sumergido en la profundo tristeza luego de confirmarse el deceso del intérprete Pedro Rodríguez Navarro, popularmente conocido como 'Perucho Navarro' a los 85 años de edad la noche del pasado 8 de julio en Galicia, España.

Cab señalar que, el cantante dejó este plano terrenal reconocido como uno de los más grandes referentes y una de las voces más recordadas de la música bailable de aquel país.

El apodado como 'El showman de Venezuela' conquistó con su voz y carisma a sus compatriotas a ritmo de la guaracha y melodías tropicales. Hasta su último suspiro estuvo acompañado por el amor de sus seres queridos.

Gracias a su peculiar personalidad, el artista formó parte de la agrupación 'Los Melódicos' bajo la batuta de Renato Capriles. Allí formó parte de una de las épocas doradas de de la orquesta.

Además dejó una huella indeleble en la Orquesta La Playa con grandes éxitos jocosos entre los que resaltan "¡Ay! Qué Susto" y "El Camello", además de colaborar con otras grandes agrupaciones del género.

¿Cuál fue la causa del fallecimiento de 'Perucho' Navarro?

'Perucho' Navarro perdió la vida luego de batallar a lo largo de los años con complicaciones de salud derivadas a raiz de un accidente cerebrovascular (ACV). Su deceso fue reportado por su hijo Alex Navarro, mediante sus redes sociales.

Pedro Marcelino Rodríguez Navarro nació el 26 de abril de 1943 en Venezuela. Su recorrido musical con Anguera y sus Muchachos y posteriormente integró la Orquesta de Carlos Torres. En la década de 1960 se trasladó a México, donde trabajó con diversas agrupaciones y a su vez desarrolló proyectos en el teatro y la televisión.

La despedida de 'Perucho' Navarro le dijo adiós a los escenarios en 2023 durante la Feria de las Flores en Medellín y meses antes había celebrado seis décadas de trayectoria artística con un concierto en San Cristóbal, Venezuela.

Es así que, la musica tropical sudamericana se encuentra de luto luego de que se confirmara el fallecimiento del cantante venezolano 'Perucho' Navarro a los 85 años, en Galicia, España. Esta noticia fue confirmada por su hijo Álex Navarro mediante sus redes sociales.