'Cholo' Sotil directo al hincha peruano: "Los homenajes se hacen en vida"

03/12/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

Hugo 'Cholo' Sotil, uno de los grandes exponentes del fútbol peruano declaró para el periodista Juan Carlos Esteves que se quedó muy sorprendido y halagado por cómo se lo recuerda en España, por su paso en el Barcelona; hecho que lo hace lamentarse de que en Perú no se le reconozca de la misma manera.

El pasado 29 de noviembre el FC Barcelona cumplió 125 años de historia y para ello decidió invitar a varias leyendas y figuras importantes que formaron parte de su historia. Entre ellos estaba el peruano 'Cholo' Sotil, el primer 10 sudamericano del Barça en su historia; camiseta que heredaría años después a Maradona, Romario, Rivaldo, Ronaldinho y Lionel Messi.

El 'Cholo' en el corazón de los hinchas del Barcelona

El apoyo y admiración que generó en fanáticos de antaño y de las propias personas encargadas del club conmovieron al exfutbolista peruano; quien igualmente llegó a una sentida reflexión. La de que en tuvo que viajar hasta España para ser recordado como lo que es, una leyenda del fútbol. A lo que agregó que en Perú parecen haberlo olvidado.

"Acá ya nos olvidados del 'Cholo' Sotil. Tuve que ir a España para que me recuerden. Acá me quieren, pero no lo demuestran, allá me hablan como una persona mayor", reflexionaba el exjugador nacido en Ica.

Igualmente, no tuvo reparos en asegurar que a varios ídolos peruanos les llega el reconocimiento cuando ya han pasado a mejor vida. Por eso no dudó en asegurar que el hincha peruano olvida rápido y que no debería ser así.

"Los homenajes se hacen acá, en vida. Nada que mañana o pasado, sabemos cuál es el pensamiento de nosotros los peruanos, somos muy fáciles de olvidar", agregó respecto a la memoria del hincha peruano.

Una leyenda llamada Hugo Sotil

El paso del 'Cholo' Sotil por el Barcelona fue efímero; pero lo suficientemente significativo como para entrar en la historia del club y del hincha de antaño. Además de formar una dupla con nada más y nada menos que con Johan Cruyff, uno de los mejores jugadores de fútbol de la historia, siendo las grandes figuras de aquel equipo de los 70s.

Por la selección peruana, Sotil siempre demostró su amor y nunca tuvo quejas sobre venir a vestir la 'blanquirroja'. Cabe resaltar que su gol en la final de la Copa América 1975 contra Colombia le dio hasta ahora el último título obtenido por el seleccionado peruano.

El mensaje de una leyenda del fútbol peruano como Hugo 'Cholo' Sotil que llegó a dejar huella en la élite del fútbol es claro, hay que reconocer a las leyenda y rendirles homenaje en vida.