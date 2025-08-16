Golpe para la 'U': Jugador clave se lesiona tras derrota frente a Palmeiras y no jugará clásico ante Alianza

16/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Malas noticias para Universitario de Deportes. Tras la dura derrota frente a Palmeiras, un jugador clave sufrió una lesión que lo dejará fuera del esperado clásico ante Alianza Lima y también de los próximos partidos, generando preocupación entre los hinchas y obligando al cuerpo técnico a buscar alternativas en la cancha.

Lesión confirmada de Rodrigo Ureña

Universitario de Deportes informó mediante sus redes sociales que Rodrigo Ureña sufrió un desgarro de segundo grado en el gemelo interno de la pierna izquierda durante el primer tiempo del partido frente a Palmeiras, que terminó con una goleada de 4-0 en la Copa Libertadores 2025.

En el comunicado se detalla que el cuerpo médico del club realiza un seguimiento permanente al proceso de recuperación del jugador, quien es considerado clave en el mediocampo merengue.

Dicha lesión muscular, como explicó el departamento médico del club, consiste en una rotura parcial del músculo y se acompaña de dolor, inflamación y aparición de hematomas.

Rodrigo Ureña deberá pasar por un proceso de rehabilitación que le impedirá participar en los próximos partidos mientras se asegura su recuperación completa, evitando así riesgos de recaída.

Ureña se perderá el clásico ante Alianza

La lesión de Rodrigo Ureña significa que se perderá el esperado clásico contra Alianza Lima, programado para este domingo 24 de agosto a las 5:30 p.m. en el estadio Monumental U Marathon.

Este enfrentamiento es clave dentro de la séptima jornada del Torneo Clausura y genera nerviosismo entre la hinchada crema, que esperaba contar con todos sus titulares para buscar un resultado positivo frente a su histórico rival.

La ausencia del chileno obligará al técnico de Universitario de Deportes a reestructurar el mediocampo, buscando alternativas que mantengan el equilibrio en el juego ofensivo y defensivo del equipo.

Además, esta baja se suma a la preocupación por el bajo rendimiento mostrado en la reciente goleada ante Palmeiras, un resultado que ya encendió alertas dentro de la institución y entre los hinchas del club.

Próximo partido de Universitario

Sport Huancayo recibirá a Universitario de Deportes este domingo 17 de agosto a las 14:00 en el Estadio Huancayo, en un duelo válido por la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025.

Rodrigo Ureña estará de baja debido a un desgarro de segundo grado, lo que pone en duda su participación en el clásico frente a Alianza Lima. El cuerpo médico de Universitario realizará un seguimiento permanente para asegurar su pronta recuperación y así poder contar nuevamente con el volante chileno en los próximos partidos.