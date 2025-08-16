"A lo mejor fue por lo que falló el penal": André Carrillo se pronuncia sobre ausencia de Alex Valera de la selección

16/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Pese a que viene destacando fecha a fecha de la Liga 1 en Universitario de Deportes, Alex Valera no ha venido siendo considerado en las últimas convocatorias de Oscar Ibáñez a la Selección Peruana. Incluso, con Jorge Fossati, el jugador declinó un llamado alegando problemas familiares.

Luego de este impase, se especuló en la prensa deportiva del país que el atacante de la 'U' tendría problemas con algunos elementos de la Bicolor. Uno de ellos sería Paolo Guerrero, quien incluso se refirió al tema descartando cualquier tipo de diferencia con su compañero.

¿Fue el penal fallado ante Australia?

Ahora, André Carrillo, actual elemento de Corinthians, también se pronunció sobre el tema Alex Valera y su ausencia de la Selección Peruana. En primer lugar, el futbolista que milita en Brasil dejó en claro que el elemento de Universitario siempre fue bien recibido y señaló que nunca ha sostenido ninguna discusión con cualquier compañero.

"Sinceramente, no sé qué pasó. Me gustaría saber, porque vi noticias como que primero que Paolo Guerrero había discutido con él, después dijeron que yo había discutido con él. Si discutió conmigo algo está mal, porque yo no discuto con nadie, pero todo lo contrario, siempre fue bien recibido", indicó a Full Deporte.

Alex Valera no quiere volver a la selección

Siguiendo con su relato, el jugador formado en Alianza Lima deslizó la posibilidad de que a lo mejor Valera no se siente cómodo en el interior de la Bicolor debido al penal que falló en aquel recordado repechaje a Qatar 2022 donde el combinado patrio quedó fuera de aquel Mundial ante Australia.

"Yo he pensado, ¿Qué habrá pasado por su cabeza? ¿No quiere ir a la selección porque está feliz en la 'U'? A lo mejor por lo que falló el penal no se siente con confianza, pero yo tengo una buena relación con él, nunca tuve un problema con él", añadió.

No volverá mientras esté Paolo Guerrero

Otro que se refirió a este tema en específico fue el periodista Carlos Univazo a través de su canal de YouTube. El hombre de prensa aseguró que el ariete merengue no quiere volver al equipo de todos hasta que Paolo Guerrero se retire.

Y es que según su versión, el futbolista siente que no es valorado a pesar de sus esfuerzos realizados en la Liga 1.

De esta manera, André Carrillo descartó cualquier inconveniente con Alex Valera e incluso deslizó la posibilidad de que no es convocado a la Selección Peruana por haber fallado aquel penal clave ante Australia.