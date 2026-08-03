Cienciano fue superior en el Cusco y venció por 2-0 a Universitario por la tercera fecha del Torneo Clausura

03/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

CIenciano derrotó por 2-0 a Universitario de Deportes en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, en un encuentro correspondiente a la tercera fecha del Torneo Clausura.

Los tantos del conjunto imperial fueron concretados por Matías Succar y Carlos Garcés. Y con esta importante victoria, los locales sumaron sus primeros tres puntos.

Por su parte, los 'cremas' conocieron de la derrota por primera vez, pero mostró un desempeño bastante cuestionable, provocando que el triunfo local esté bastante justificado.

¡𝗖𝗶𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮𝗻𝗼 𝗵𝗶𝘇𝗼 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗲𝘁𝗮𝗿 𝘀𝘂 𝗹𝗼𝗰𝗮𝗹𝗶𝗮 𝘆 𝘀𝘂𝗽𝗲𝗿𝗼 𝗽𝗼𝗿 𝟮-𝟬 𝗮 𝗨𝗻𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶𝘁𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗱𝗲 𝗗𝗲𝗽𝗼𝗿𝘁𝗲𝘀! 🔴⚽



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Desarrollo del encuentro

Cienciano llegó fortalecido tras sellar su clasificación a la Copa Sudamericana y supo capitalizar el respaldo de su hinchada para hacerse dueño del compromiso.

Desde los primeros minutos, el elenco imperial mostró un planteamiento sólido y dinámico, imponiéndose en el aspecto táctico frente al cuadro crema.

Universitario, que venía con puntaje perfecto e invicto Clausura, nunca logró encontrar su mejor versión y evidenció serias dificultades para romper la férrea defensa local.

La superioridad de Cienciano se reflejó en el marcador a los 33 minutos, cuando Matías Succar aprovechó un error de la defensa merengue para abrir la cuenta.

Matías Succar marcó el 1-0 del compromiso a los 33 minutos

Ya en la recta final del encuentro, Souza filtró un preciso pase para Carlos Garcés, quien, pese a tener escasa participación durante el trámite del partido, definió con categoría ante la salida de Diego Romero y sentenció el 2-0.

Con este resultado, Cienciano celebró su primer triunfo en el Torneo Clausura y se ilusiona con consolidarse en la pelea por los primeros puestos de la clasificación.

Por su parte, Universitario sufrió su primera caída en el certamen, perdió el invicto y ahora deberá corregir errores para reencontrarse con la victoria en la siguiente jornada.

Crecen las dudas en la 'U'

Fue una de las derrotas más duras para los de Ate, no solo por el resultado, sino también por la imagen que dejó en el campo. Los dirigidos por Héctor Cúper nunca lograron asumir la importancia del compromiso y mostró serias falencias.

Además, el técnico argentino no encontró soluciones desde el banco y sus variantes no lograron cambiar el desarrollo del encuentro. El conjunto crema fue superado, con un mediocampo incapaz de enlazar el juego. En el ataque, Alex Valera y José Rivera estuvieron imprecisos en la definición.

Primera derrota para Universitario en el Torneo Clausura

Próxima fecha para ambos equipos

'El Papá' visitará a Alianza Atlético de Sullana el jueves 6 de agosto (3:00 p.m.) en el recinto Campeones del 36. Y Universitario recibe en el estadio Monumental, en su noche de aniversario, a Sporting Cristal el viernes 7 de agosto (8:00 p.m.).

Cienciano se impuso por 2-0 ante Universitario de Deportes en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, por la tercera jornada del Torneo Clausura. Con este resultado, el cuadro cusqueño consiguió sus primeros tres puntos, mientras que los cremas sufrieron su primera caída tras una actuación discreta que justificó el triunfo del conjunto local.