Keiko Fujimori revela que no vivirá con sus hijas en Palacio: "Hemos decidido que por ahora no"

03/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A casi una semana de asumir la Presidencia de la República, tras su juramentación el pasado 28 de julio, Keiko Fujimori fue consultada sobre la posibilidad de mudarse al Palacio de Gobierno junto a sus hijas. Sin embargo, la mandataria descartó esa opción por ahora y aseguró que aún no tienen previsto vivir en la sede del Ejecutivo.

Keiko Fujimori descarta vivir en Palacio de Gobierno

La presidenta del Perú, Keiko Fujimori, reveló recientemente que, tras una conversación con su familia, decidió que, por el momento, ella y sus hijas no vivirán en el Palacio de Gobierno, una alternativa de residencia oficial de los mandatarios durante su gestión. En este caso, hasta el año 2031.

"Hemos decidido que por ahora no, vamos a estar en casa. Yo estoy yendo casi todos los días a Palacio a despachar. Ahora que estoy pudiendo viajar, voy a seguir con mis viajes en las regiones, así que les he dicho a los alcaldes y gobernadores regionales que en vez de que vengan ellos a la capital que me esperen allá en las regiones", afirmó la mandataria.

📷#N60Noticias| KEIKO Y SUS HIJAS NO VIVIRÁN EN PALACIO|| La presidenta Keiko Fujimori aclaró que "por ahora" no vivirá en Palacio de Gobierno.

"Hemos decidido que por ahora no, vamos a estar en casa. Yo estoy yendo casi todos los días a Palacio a despachar. Ahora que estoy... pic.twitter.com/u6dqgPdUeA — N60 Noticias (@N60Noticias) August 3, 2026

Presencia de las hijas de Keiko Fujimori en ceremonias protocolares

Como parte de sus actividades protocolares, la presidenta Keiko Fujimori ha participado en una serie de ceremonias, entre ellas la entrega de credenciales, la juramentación y toma de mando, así como el Desfile Cívico Militar. En todas estas actividades, la presencia de sus hijas ha sido constante. Incluso, la mandataria les ha dedicado emotivas palabras, destacando que son su principal motivación para asumir el cargo.

Durante su discurso en la entrega de credenciales, se tomó un momento para destacar el rol que cumplen diversos integrantes de su familia en su vida.

Keiko Fujimori agradece a su familia por el apoyo en las elecciones: "Papá, mamá, siempre los llevo en mi corazón. (...) A mis hermanos, a Sachi, (...) a mis hijas Kyara y Kaori, ustedes son el mayor orgullo de mi vida", expresó la gobernante.

Finalmente, por medio de estas declaraciones, Keiko Fujimori aclaró que, por el momento, no contempla mudarse al Palacio de Gobierno junto a sus hijas, una decisión que, según explicó, fue tomada en el ámbito familiar. Mientras tanto, la presidenta continúa con el desarrollo de sus actividades oficiales tras asumir el cargo el pasado 28 de julio, en las que se programa viajar a diversos lugares del Perú para reunirse con los dirigentes regionales y atender urgencias.