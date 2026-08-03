RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Reporte sísmico

SISMO remece Perú HOY, lunes 03 de agosto: Conoce el epicentro y magnitud, según el reporte del IGP

Un nuevo sismo ha sido registrado en la madrugada de este lunes 03 de agosto, según el reciente reporte del IGP: conoce cuál fue la magnitud y el epicentro.

03/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 03/08/2026

Síguenos en Google News Google News

Un nuevo sismo ha sido registrado en el Perú esta madrugada de lunes 03 de agosto, según el reciente informe del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Conoce dónde fue el epicentro exacto de este movimiento telúrico y además, descubre cómo reaccionar ante un evento igual o de mayor intensidad.

Sismo hoy en el territorio nacional, ¿cuál fue la magnitud y el epicentro?

El Perú está ubicado en un lugar altamente sísmico debido a que se encuentra sobre el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico" esta locación, genera que, se registren de manera recurrente una serie de temblores en el país.

Dicha ocasión, el movimiento tuvo un impacto con una magnitud de 3.6 fue registrado durante este lunes 03 de agosto en la región de San Martín, según informó el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP). La presencia del movimiento telúrico sucedió a la 05:11 de la madrugada y tuvo como epicentro una zona ubicada a 18 kilómetros al SE de Tarapoto, San Martín - San Martín.

De acuerdo con el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0523, el evento tuvo una profundidad de 14 kilómetros y se ubicó en las coordenadas de latitud -6.63 y longitud -76.28. La intensidad registrada fue de nivel III, lo que significa que el movimiento fue percibido de manera leve por algunos habitantes de la zona.

Temblor en Perú HOY: IGP informa la magnitud del sismo que remeció la capital este domingo 2 de agosto
Lee también

Temblor en Perú HOY: IGP informa la magnitud del sismo que remeció la capital este domingo 2 de agosto

Reporte publicado en las redes oficiales de la institución

Con este reporte, el Instituto Geofísico del Perú informó que este tipo de avisos permiten conocer las características de los movimientos telúricos ocurridos en todo el territorio nacional y mantener actualizada la información de manera verificada para las autoridades y la población que requiere tomar precauciones ante posibles nuevos temblores.

La reciente publicación reportada en la madrugada en San Martín se suma a la actividad sísmica que constantemente es monitoreada por el IGP a través de sus estaciones distribuidas en diferentes puntos del territorio nacional. Por esta razón, los especialistas señalan que la ocurrencia de sismos de baja magnitud forma parte del comportamiento natural de la dinámica interna de la Tierra.

Sismo de magnitud 4.5 se registra en Loreto HOY, 2 de agosto: hora exacta y epicentro del temblor, según el IGP
Lee también

Sismo de magnitud 4.5 se registra en Loreto HOY, 2 de agosto: hora exacta y epicentro del temblor, según el IGP

Estar preparados ante un nuevo temblor es una tarea de toda la población para reducir los riesgos y evitar pérdidas. Por ello, es importante conocer el epicentro, la magnitud y demás detalles del último sismo reportado por el Instituto Geofísico del Perú (IGP), así como mantener actualizado el plan familiar y la mochila de emergencia con artículos esenciales para sobrevivir a un desastre.

Temas relacionados IGP magnitud San Martín Sismo temblor

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA