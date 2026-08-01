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Europa se rebela

UEFA lanza un ultimátum a Gianni Infantino, presidente de la FIFA: "Renuncia o votaremos para expulsarte"

La UEFA puso contra las cuerdas a Gianni Infantino y advirtió que, si no renuncia a la presidencia de la FIFA, impulsará una votación para expulsarlo.

UEFA exige la salida de Infantino
UEFA exige la salida de Infantino (Difusión)

01/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 01/08/2026

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Gianni Infantino atraviesa uno de los momentos más delicados de su gestión en la FIFA, luego de que la UEFA cuestionara la falta de transparencia del proyecto que buscaba vender parte de los derechos comerciales del Mundial a inversionistas privados y le exigiera renunciar o enfrentar una votación para expulsarlo.

UEFA frena millonario plan de FIFA

Todo comenzó cuando la FIFA impulsó la creación de FIFA Forward Enterprise, conocida como FFE, una compañía que concentraría importantes activos comerciales relacionados con sus principales torneos, entre ellos el Mundial.

La idea era vender cerca del 20% de la nueva empresa a inversionistas privados. Hablamos de un negocio cotizado en cerca de 20.000 millones de dólares, donde la meta era levantar hasta 4.200 millones para inyectarle un billetón fresco a las federaciones afiliadas.

Sin embargo, la propuesta no cayó nada bien dentro del fútbol europeo. La UEFA y sus 55 federaciones cuestionaron que un proyecto de semejante magnitud se hubiera preparado con poca transparencia y sin una consulta suficientemente amplia.

En otras palabras, poner en manos privadas parte del negocio millonario de la Copa del Mundo desató tremendo revuelo. Y el drama no era solo la plata en juego, sino el miedo a perder el poder sobre el control futuro de los derechos de transmisión, patrocinios, entradas y licencias de los torneos organizados por la FIFA.

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La presión fue aumentando con el paso de los días. A la oposición europea se sumaron cuestionamientos de otras confederaciones y dirigentes vinculados a la propia FIFA. Finalmente, Gianni Infantino anunció que el proyecto no seguiría adelante.

El presidente de la FIFA reconoció que la propuesta había provocado divisiones entre las asociaciones miembro y que continuar con ella ya no favorecía los objetivos de la institución. Así, el ambicioso plan terminó archivado antes de concretarse.

Pero, como suele ocurrir en estos líos de alto nivel, retirar el proyecto no fue suficiente para apagar el incendio. La UEFA celebró la decisión, aunque dejó claro que la confianza no se recuperará de la noche a la mañana.

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El organismo europeo sostuvo que la iniciativa fue elaborada de forma opaca y pidió una revisión profunda del procedimiento, además de una mayor rendición de cuentas dentro de la FIFA. También señaló que la actual dirigencia no habría cumplido plenamente con sus compromisos de transparencia.

UEFA exige la salida de Infantino

Según reveló el diario británico The Telegraph, la UEFA habría sido tajante con el timonel del máximo organismo del fútbol mundial: debe dimitir o enfrentarse a una moción de censura de emergencia.

"Se entiende que los 55 países miembros de la UEFA optarían por destituir a Infantino mediante una moción de censura si se niega a dimitir. La UEFA puede convocar dicha moción con tan solo 43 países miembros", señaló el medio en una nota titulada "La UEFA le dice a Gianni Infantino: renuncia o votaremos para expulsarte".

Así, el ultimátum de la UEFA a Gianni Infantino ya tiene una respuesta concreta: renunciar a la presidencia de la FIFA o afrontar una moción de censura de emergencia.

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