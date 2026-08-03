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Precio del dólar hoy en Perú: este es el tipo de cambio para el lunes 3 de agosto

Descubre cuál es el precio del dólar hoy, lunes 3 de agosto en Perú. Mantenerse informado sobre la cotización del tipo de cambio te permitirá tomar mejores decisiones financieras.

Precio del dólar, 3 de agosto.
Precio del dólar, 3 de agosto. (Difusión)

03/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 03/08/2026

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Dólar hoy en Perú. Si tienes pensado comprar o vender dólares este lunes 3 de agosto, lo ideal es conocer primero cuál es su precio y la cotización del tipo de cambio para la apertura de la jornada en el mercado cambiario peruano.

Precio del dólar y tipo de cambio hoy, según Sunat

Conocer el precio del dólar en Perú es importante porque el tipo de cambio influye en el costo de productos importados, deudas, ahorros, viajes y distintas actividades comerciales. En ese marco, inversionistas, empresarios y la ciudadanía en general se mantiene a la expectativa sobre cuál es el comportamiento de la divisa estadounidense en el mercado cambiario peruano.

Seguir la cotización diaria de la moneda extranjera en nuestro país puede ayudar a tomar mejores decisiones económicas y cuidar mejor tu poder adquisitivo. Por ello, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), brinda un reporte diario sobre las fluctuaciones del dólar en la apertura de la jornada de este lunes 3 de agosto, precisamente para la compra y venta de la divisa.

Tipo de cambio
LUNES 3 DE AGOSTO

  

COMPRA

 

 

 

 

VENTA

  
    

S/ 3,391

       

S/ 3,400

    

Los valores revelados líneas más arriba por el organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), revela que el dólar refleja una leve variación en comparación al último viernes 31 de julio donde la cotización del tipo de cambio para la compra era de S/ 3,384; mientras que la venta presentaba un valor de S/ 3,399.

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Ten en cuenta que durante los fines de semana, la institución no actualiza su valor los fines de semanas ni feriados. Las pequeñas variaciones en el tipo de cambio pueden representar un ahorro o un mayor gasto al momento de realizar sus operaciones.

Tipo de cambio dólar paralelo el 3 de agosto

No solo identificar el precio del dólar en la Sunat o el portal del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) te permitirá anticiparte a los cambios por las fluctuaciones del dólar, sino también es ideal conocer cuál es la cotización del tipo de cambio de la divisa en el mercado informal o paralelo.

En ese marco, te revelamos cuál es el precio del dólar 'Ocoña' en las casas de cambio de Perú, según el portal de cuantoestaeldolar.pe, para la mañana de este lunes 3 de agosto:

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  • Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3,375 | Venta S/ 3,400.

Cotización del dólar paralelo en Perú.
Cotización del dólar paralelo en Perú.

¿Por qué varía el precio del dólar en Perú?

El precio del dólar puede variar conforme pasen las horas, pues como se recuerda, su valor se ve influenciado por distintos factores como la ley de oferta y demanda, y otros:

  • Política de EE. UU.: Las decisiones de la Reserva Federal (FED) sobre tasas de interés mueven capitales globales hacia o desde Estados Unidos.
  • Precio de los metales: Si sube el precio del cobre o del oro que Perú exporta, ingresan más dólares al país y baja el tipo de cambio.
  • Acción del BCRP: El Banco Central de Reserva del Perú interviene en el mercado comprando o vendiendo dólares para evitar saltos muy bruscos.
  • Factores internos: incertidumbre política y económica local.

El precio del dólar fluctúa constantemente, por lo que si estás pensando en comprar o vender la divisa en Perú este lunes 3 de agosto, te revelamos a cuánto cotiza en la apertura de la jornada de hoy para evitar riesgos.

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