Carlos Garcés deja entrever que clubes grandes lo contactaron tras su doblete con Cienciano

01/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Carlos Garcés se convirtió en el hombre del momento en Cienciano luego de su brillante actuación frente a Lanús. Su doblete en la goleada 4-0 no solo alegró a los hinchas cusqueños, sino que también habría despertado el interés de clubes grandes del fútbol peruano.

Carlos Garcés confirma que lo contactaron

El delantero ecuatoriano fue la gran figura del conjunto imperial en la contundente victoria sobre Lanús por la Copa Sudamericana. Con dos goles y una actuación destacada, Garcés volvió a demostrar que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y que su nombre comienza a sonar con fuerza de cara a la próxima temporada.

🎙️Carlos Garcés, goleador de Cienciano, EN VIVO: "¿Interés de otros equipos? HOY día el TELÉFONO no ha dejado de sonar. Estoy enfocado en terminar bien el año y luego veremos qué pasa"#L1Radio



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Como era de esperarse, luego del encuentro aparecieron rumores sobre posibles acercamientos de equipos importantes de la Liga 1. Consultado directamente sobre el tema, el atacante no negó que haya recibido llamadas y dejó una frase que encendió el mercado de fichajes.

"La verdad sí, hoy el teléfono no ha dejado de sonar, pero sé que es parte de. He venido haciendo las cosas bien, desde que llegué he marcado una cantidad de goles buena para mí y es obvio que se despierta el interés, pero ha quedado allí. ¿Asegurarme para el próximo año? Así dicen", declaró a L1Max.

Aunque sus palabras generaron expectativa entre los hinchas, Garcés evitó dar nombres o confirmar algún acuerdo. Por el momento, aseguró que continúa enfocado en Cienciano y en los objetivos que tiene el equipo durante la temporada.

Garcés no esperaba goleada ante Lanús

El futbolista también recordó lo ocurrido frente al conjunto argentino y reconoció que ni él ni sus compañeros imaginaron que el partido terminaría con una diferencia de cuatro goles.

"No imaginábamos un 4-0, pero sí que íbamos a ganarlo. Nadie acertó el marcador, pero sabíamos que lo íbamos a ganar, teníamos mucha confianza en nosotros. Antes del partido se veía más complicado", comentó.

Carlos Garcés sobre duelo ante Universitario

Luego de la celebración internacional, Cienciano debe concentrarse en su próximo compromiso ante Universitario de Deportes. Garcés adelantó que será un encuentro diferente y resaltó la jerarquía del equipo crema.

"Va a ser un partido distinto por el planteamiento y por cómo venimos nosotros. Va a ser lindo, pero complicado como todos. Universitario es un rival directo y seguro será complicado, pero lindo para jugar. La 'U' tiene jugadores de mucha jerarquía y buenos defensas", señaló.

Además, expresó su respaldo al entrenador Horacio Melgarejo, quien recibió una sanción de un año. El delantero reconoció que la situación afectó al plantel y aseguró que los jugadores permanecen al lado del técnico.

"Apenados por el profe, es triste lo que está viviendo, lo respaldamos y estamos al lado de él. Esto lo ha afectado mucho y a nosotros también. Golpea porque estamos acostumbrados a tenerlo en el banco y necesitamos que esté allí", afirmó.

Así, Carlos Garcés confirmó que recibió contactos luego de su doblete con Cienciano ante Lanús y dejó entrever que clubes grandes del fútbol peruano estarían interesados en contratarlo. Sin embargo, el ecuatoriano sigue enfocado en el equipo cusqueño.