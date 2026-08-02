Sporting Cristal anunció la salida de Gustavo Zevallos como director de fútbol profesional

02/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Sporting Cristal sorprendió a sus hinchas tras anunciar, mediante un comunicado oficial, la salida de Gustavo Zevallos de la institución. La decisión se da poco después de la eliminación del equipo en la Copa Sudamericana, marcando un nuevo cambio dentro del club celeste.

Cristal confirma su decisión

Mediante sus redes sociales, Sporting Cristal comunicó la salida de Gustavo Zevallos, confirmando que dejó de pertenecer a la institución. El club informó que se dio por finalizada su etapa como director de fútbol, cerrando así un periodo importante dentro de la estructura deportiva celeste.

"El Club Sporting Cristal informa que, de común acuerdo con Gustavo Zevallos, se ha dado por concluida su etapa como Director de Fútbol Profesional de nuestra institución. Agradecemos a Gustavo por el trabajo realizado durante su permanencia en el Club, así como por su profesionalismo, compromiso y dedicación en el desempeño de sus funciones. Le deseamos los mayores éxitos en sus futuros desafíos", indica el comunicado

Gustavo Zevallos regresó a Sporting Cristal a finales de 2024 con el objetivo de impulsar una renovación en el plantel y armar un equipo competitivo que pudiera luchar por el título nacional y destacar en torneos internacionales.

Sin embargo, su gestión estuvo marcada por cambios frecuentes de entrenadores durante la temporada y contrataciones que no cumplieron con las expectativas. Estos resultados generaron cuestionamientos y fueron debilitando la confianza de la dirigencia y de los seguidores celestes.

La nueva etapa

Durante su gestión, el proyecto deportivo de Sporting Cristal no logró alcanzar la estabilidad esperada ni consolidar una línea de trabajo definida. Los resultados adversos en el Torneo Apertura y las competencias internacionales terminaron alejando los objetivos planteados al inicio de su ciclo.

La eliminación en la Copa Sudamericana aceleró la decisión dentro de la institución celeste, que finalmente oficializó la salida del directivo. Ahora, el club busca reorganizar su planificación deportiva y recuperar el rumbo competitivo de cara a los próximos desafíos.

Sporting Cristal agradeció a Gustavo Zevallos por el trabajo realizado durante su etapa en el cargo y señaló la importancia de iniciar un nuevo proceso para revertir la situación deportiva del equipo.

Comunicado oficial: Gustavo Zevallos pic.twitter.com/G2YXDQHOTo — Club Sporting Cristal (@ClubSCristal) August 1, 2026

Próximo partido celeste

Tras la derrota frente a Bragantino, Sporting Cristal regresará a la acción este domingo ante Juan Pablo II por la fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El encuentro se disputará desde las 11:00 a.m. en el Estadio Alberto Gallardo y será transmitido por L1 MAX y sus plataformas asociadas.

Con ello, Sporting Cristal afrontará este nuevo compromiso en medio de cambios internos tras la salida de Gustavo Zevallos. El equipo celeste buscará dejar atrás los últimos resultados y enfocarse en recuperar protagonismo en el Torneo Clausura.