Peruano se viraliza tras vender bolsas plásticas para proteger calzado tras lluvia en Lima: "Hasta piedras te vende"

03/08/2026 / Exitosa Noticias / Virales

El ingenio en el Perú sobra. Un ciudadano peruano se viralizó en las redes sociales tras ser visto vendiendo bolsas plásticas a las personas para que protejan sus calzados tras las lluvias registradas en Lima durante el último fin de semana.

Un peruano ingenioso en medio de las lluvias en la capital

El último domingo, 2 de agosto, la capital fue sorprendida por una preciptación de larga duración, pero este temporal fue aprovechado por un hombre quien no perdió el tiempo y decidió ponerse a ofrecer bolsas plásticas para que las personas eviten que sus zapatillas, zapatos o sandalias se mojen.

Esta escena se difundió a través de las redes sociales, sobre todo en TikTok. Y es que la llovizna inundó las diversa vías limeñas provocando complicaciones en el tránsito vehicular así como también causó consecuencias en el desplazamiento de aquellas personas que salieron desde temprano de sus hogares a sus diversos puntos de destino.

Cabe señalar que, la venta de los objetos se realizó en el puente Alipio Ponce, localizado en el límite entre los distritos de San Juan de Miraflores y Chorrilos, un punto de gran afluencia en Lima por lo que el negocio alternativo del señor dio la hora como coloquialmente se dice.

La escena se viraliza y genera diversos comentarios

Como era de esperarse, la venta de estas bolsas plásticas se viralizó de manera inmediata, mientras que los usuarios de las redes sociales no dudaron en expresar sus comentarios y reacciones al respecto.

#Lluvias #PuenteAlipio #Viral #negocioaa ♬ Drama, suspicious, Pizzicato, Celesta - arachang @altantoperu 🔴🌧️💼 𝗩𝗜𝗥𝗔𝗟: 𝗛𝗼𝗺𝗯𝗿𝗲 𝘃𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗯𝗼𝗹𝘀𝗮𝘀 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗽𝗿𝗼𝘁𝗲𝗴𝗲𝗿 𝘇𝗮𝗽𝗮𝘁𝗼𝘀 𝗲𝗻 𝗺𝗲𝗱𝗶𝗼 𝗱𝗲 𝗰𝗵𝗮𝗿𝗰𝗼𝘀 𝗽𝗿𝗼𝘃𝗼𝗰𝗮𝗱𝗼𝘀 𝗽𝗼𝗿 𝗹𝗹𝘂𝘃𝗶𝗮𝘀 Las intensas lluvias registradas en Lima provocaron aniegos en distintos puntos de la ciudad, entre ellos el Puente Alipio, ubicado sobre la Panamericana Sur en el límite entre los distritos de San Juan de Miraflores y Chorrillos, en Lima. Allí, decenas de peatones tuvieron dificultades para cruzar debido a los grandes charcos acumulados. 📌 En medio de la emergencia, un emprendedor peruano encontró una oportunidad de negocio: comenzó a vender bolsas plásticas para que las personas cubran sus zapatos y puedan atravesar la zona sin mojar su calzado. La curiosa escena se volvió viral en redes sociales y fue vista por muchos como un ejemplo de ingenio frente a las dificultades. #Lima

"El peruano para chamnbeador y emprendedor hasta piedras te vende", "Vio la necesdiad y aprovechó la oportunidad", "Los peruanos somos inteligentes y muy hábiles", "Perú superando la IA", "Un peruano jamás se muerte de hambre", "Ojo de visionario", fueron algunos de los mensajes más resaltantes.

Lluvia intensa genera aniegos en distritos de Lima

Una inesperada lluvia intensa sorprendió a los ciudadanos capitalinos desde aproximadamente las 6:00 a.m. del último domingo, generando que las calles se empoce el agua reduciendo el tránsito de vehículos durante las horas que duró.

Esta precipitación generó aniegos en distritos como Breña, San Juan Miraflores, Chorrillos, San Miguel, Miraflores y Villa El Salvador. En la zona sur, a través de videos e imágenes se observó los grandes charcos que se formaron.

En medio de la lluvia de larga duración que sorprendió a Lima el útlimo domingo, un peruano utilizó su ingenio para ofrecer a las personas que transitaban por el puente Alipio Ponce, ubicado entre San Juan de Miraflores y Chorrillos, bolsas plásticas para que eviten que sus calzados se humedezcan.