Vozinha dejaría plantado a Colo Colo y aparece un club marroquí como nuevo destino

02/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El fichaje de Vozinha por Colo Colo dejó de ser una operación segura. Aunque el experimentado guardameta de Cabo Verde era esperado en Santiago para incorporarse al plantel albo, su viaje continúa pendiente y, en medio de esa demora, apareció una nueva posibilidad desde el fútbol marroquí.

La inesperada opción ha generado incertidumbre tanto en Chile como entre los seguidores del portero, quien ganó notoriedad tras su destacada actuación en el Mundial 2026.

Oferta toma fuerza

De acuerdo con distintos reportes de la prensa internacional, el RS Berkane se convirtió en un serio aspirante para quedarse con los servicios del arquero de 40 años. El interés del club africano estaría relacionado con la posible llegada del entrenador Bubista, extécnico de la selección de Cabo Verde y conocedor de las condiciones de Vozinha.

Esta situación habría llevado al futbolista a replantear su decisión y analizar si continúa con las negociaciones iniciadas con Colo Colo o acepta un nuevo desafío en Marruecos. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado una propuesta formal, por lo que el desenlace permanece abierto.

🚨 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: RS Berkane close to hijack Vozinha deal 😱



The 40-year-old goalkeeper was announced by Chilean side Colo Colo already, but changed his plans and is now negotiating the final details to play for the Moroccan team, per Raphael Bózeo, Cape Verde watcher for... pic.twitter.com/T43LCdfKa9 — 433 (@433) August 1, 2026

Colo Colo mantiene calma

Pese a las versiones surgidas en las últimas horas, la dirigencia del cuadro chileno no da por perdida la contratación. Desde la institución consideran que el retraso en la llegada del arquero responde principalmente a temas personales y a trámites pendientes antes de viajar a Chile.

Incluso, el acuerdo entre ambas partes ya contemplaba un contrato por los próximos seis meses, con la posibilidad de ampliar el vínculo por una temporada adicional si el rendimiento del jugador cumplía con las expectativas del club.

🎙️ Fernando Ortiz: "Si hablé con Vozinha y está entusiasmado con llegar a Colo-Colo, hay que esperar que resuelva sus problemas y podamos tenerlo acá". — Colo-Colo (@ColoColo) July 31, 2026

Figura del Mundial

Las sobresalientes actuaciones de Vozinha en la Copa del Mundo despertaron el interés de varios equipos. Sus intervenciones fueron determinantes para que Cabo Verde sorprendiera en el torneo y el portero recibiera elogios de especialistas y aficionados.

Ese rendimiento incrementó su cotización y abrió nuevas oportunidades en el mercado de pases. Mientras Colo Colo continúa esperando su llegada para oficializar la incorporación, el interés procedente de Marruecos mantiene en suspenso el desenlace de una negociación que parecía definida y que ahora podría dar un giro inesperado.

Vozinha fue una de las figuras de Cabo Verde en el Mundial 2026

El traspaso de Vozinha a Colo Colo, que parecía encaminado, entró en incertidumbre debido a que su llegada a Santiago sigue sin concretarse y surgió una oferta desde el fútbol marroquí.

Esta inesperada alternativa ha sembrado dudas sobre su futuro, especialmente tras la notoriedad que alcanzó por su destacada participación en el Mundial 2026.