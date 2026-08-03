Daniela Butrón habla por primera vez sobre su relación con Jairo Concha: "Enamorada de mi club"

03/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Daniela Butrón habló por primera vez sobre su relación con Jairo Concha durante una entrevista realizada fuera de Matute. Sin esquivar el tema, la creadora de contenido explicó cómo conviven con la rivalidad futbolística y respondió a quienes cuestionan su romance con el jugador de Universitario.

Daniela Butrón se sincera sobre Jairo Concha

Daniela Butrón fue abordada mientras acudía a alentar a Alianza Lima, club del que se ha declarado hincha desde pequeña. En medio de la entrevista, el reportero le recordó que también se la había visto bastante enamorada de un jugador de Universitario de Deportes, haciendo referencia a Jairo Concha.

Con una sonrisa y sin entrar en detalles demasiado íntimos, la influencer decidió responder por primera vez sobre el tema. Según explicó, para ella no existe ningún problema en que ambos apoyen a equipos históricamente rivales.

"Yo creo que hay hinchas que tal vez se lo toman un poco más personal, pero independientemente de eso, creo que mucha gente acá probablemente esté con una pareja que tal vez no es del mismo equipo. Esto es normal, ¿no? Deberíamos normalizar eso", expresó.

Daniela también remarcó que su romance no ha cambiado el vínculo que mantiene con Alianza Lima. "Para mí es normal, en realidad, no cambia mi amor por mi club; él también, amor por su club, hay respeto y punto. Yo sigo viniendo a alentar a Alianza, él sigue haciendo lo suyo y todo bien", señaló.

@alejandro.lengua Daniela Butrón asistió a Matute y le pregunté Sobre Jairo Concha, el momento más feliz que le dio alianza. Además nos contó a qué tribuna le gustaría ir. ♬ sonido original - Alejandro Lengua

Jairo Concha ya había confirmado el romance

Las declaraciones de Daniela llegan después de que Jairo Concha pusiera fin a los rumores sobre su relación mediante una romántica publicación en redes sociales. Por el cumpleaños de la influencer, el futbolista compartió varias fotografías junto a ella y escribió: "Feliz cumpleaños, mi amor, te amo".

La respuesta no tardó en llegar. Daniela compartió la publicación en sus historias de Instagram y contestó: "Yo más, mi amor, gracias por todo", acompañando el mensaje con emojis de una cara con corazones.

Antes de esta confirmación, ambos ya habían despertado sospechas entre sus seguidores. En una publicación conjunta, aparecieron abriendo un paquete de figuritas del álbum oficial del Mundial 2026.

En aquella ocasión, Daniela escribió: "Bueno, en fútbol definitivamente no coincidimos en nada jajaja, pero a disfrutar del último Mundial de los mejores".

Los rumores también crecieron a fines de mayo, cuando la influencer compartió una fotografía junto a Jairo durante el cumpleaños del jugador y colocó la frase "Feliz día", acompañada de un corazón blanco.

Así, Daniela Butrón confirmó que su relación con Jairo Concha se desarrolla con normalidad, respeto y sin conflictos por la rivalidad entre Alianza Lima y Universitario.