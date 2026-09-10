Cienciano vs Montevideo City Torque: el 'Papá' hizo respetar la casa y se llevó el triunfo en Cusco

10/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Cienciano se enfrentó contra Montevideo City Torque en el estadio Inca Garcilaso por los cuartos de final en el partido de ida de la Copa Sudamericana 2026. El 'Papá' logró una histórica clasificación tras golear a Botafogo y ahora se encuentra a un pie de la semifinal del certamen, ratificando su fortaleza en la altura tras imponerse con autoridad desde los primeros minutos de juego.

Dominio de Cienciano y efectividad en la primera mitad

El encuentro arrancó con una postura marcadamente ofensiva por parte del conjunto cusqueño, que generó constantes aproximaciones de peligro mediante balones detenidos y desbordes por las bandas. Los remates de cabeza de Carlos Garcés y las incursiones de Neri Bandiera avisaron tempranamente sobre la portería uruguaya, manteniendo una presión sofocante sobre la zaga visitante.

La persistencia del cuadro local rindió frutos a los 28 minutos, cuando Cristian Souza aprovechó un centro rasante de Alejandro Hohberg para convertir el primer tanto de la noche. Pese a la baja por lesión de Carlos Cabello a los 33 minutos, la escuadra roja mantuvo el control táctico y amplió la diferencia a los 41 minutos con un potente disparo desde fuera del área ejecutado por Maximiliano Amondarain.

El tramo inicial concluyó con una ventaja de dos goles que reflejó la superioridad del elenco peruano sobre el campo de juego. Montevideo City Torque intentó sostener el orden defensivo, pero la intensidad impuesta por los locales en los metros finales terminó por romper la resistencia del conjunto visitante antes del descanso.

🚀🔴 Así fue el segundo GOLAZO de CIENCIANO para ponerse 2-0 ante Montevideo City Torque 🇺🇾.



Amondarain no perdonó de larga distancia. pic.twitter.com/oHswlAOYkF — Algoritmo de gol (@Algoritmodegol) September 11, 2026

Administración de la ventaja y presión en la etapa complementaria

En la segunda parte, la escuadra uruguaya adelantó sus líneas en busca del descuento y generó opciones de riesgo mediante remates de media distancia de Pablo Siles y aproximaciones de Salomón Rodríguez. Sin embargo, la falta de precisión en la definición impidió que la visita recortara distancias en el marcador durante sus mejores momentos del periodo complementario.

Cienciano reordenó sus líneas para contener la embestida y apostó por refrescar la zona de ataque con las intervenciones de Matías Succar y Juan Romagnoli, este último en reemplazo de Hohberg, quien abandonó el terreno de juego en camilla. La escuadra imperial no renunció a la búsqueda del tercer gol y mantuvo el peligro en el área rival hasta los minutos finales del compromiso.

Durante el tiempo añadido, el guardameta y la defensa de Montevideo City Torque evitaron una caída mayor ante los constantes embates de los delanteros locales. El pitazo final confirmó una victoria contundente que le permite al equipo incaico viajar a Uruguay con una diferencia importante en el marcador global.

En ese sentido, Cienciano consiguió un resultado estratégico en condición de local que consolida sus aspiraciones de avanzar a las semifinales de la Copa Sudamericana. El rendimiento mostrado en el Cusco no solo ratifica la fortaleza del plantel en condición de local, sino que le otorga un margen de maniobra fundamental para planificar el partido de vuelta en Montevideo, donde buscará sellar una clasificación histórica para el fútbol peruano en el certamen continental.