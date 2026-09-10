Rodrigo De Paul y Lewandowski protagonizaron tenso cruce en la MLS: ¿Quién sos, bobo?

10/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Rodrigo de Paul y Robert Lewandowski protagonizaron un tenso cruce durante el empate 1-1 entre Inter Miami y Chicago Fire por la MLS. El argentino salió en defensa de Ian Fray y terminó frente al delantero polaco, en una escena que rápidamente se volvió viral.

De Paul intervino para defender a Fray

Este episodio se dio en los minutos finales del encuentro disputado en el Soldier Field de Chicago. El polaco había tenido una discusión con Ian Fray, defensor del Inter Miami, y De Paul intervino para respaldar a su compañero. Ambos intercambiaron palabras y llegaron a empujarse antes de ser separados por sus compañeros.

Ante ello, De Paul quedó cara a cara con Lewandowski y le recordó sus principales títulos con la selección argentina. El mediocampista mencionó las dos Copas América y el Mundial que obtuvieron, mientras que el delantero polaco permanecía frente a él durante la discusión.

"¿Quién sos, bobo? Yo gané dos Copa América y una Copa del Mundo. ¿Vos?", arremetió.

Aquella frase quedó registrada durante la discusión y fue difundida en redes sociales. El cruce se produjo mientras ambos equipos disputaban los últimos minutos del partido, que terminó igualado después de los goles de Lewandowski y Casemiro para Chicago e Inter Miami.

Este intercambio de palabras entre Rodrigo De Paul y Lewandowski 👀🔥



(vía MLS por Apple TV) pic.twitter.com/luepiNEFLd — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) September 10, 2026

Este enfrentamiento se produjo después de que el polaco discutiera con Ian Fray, situación que provocó la intervención de De Paul. El argentino permaneció frente al atacante del Chicago Fire por varios segundos, hasta que otros jugadores llegaron a intervenir para evitar que el intercambio continúe.

Lewandowski y Casemiro marcaron

El delantero polaco abrió marcador para el Chicago Fire a los nueve minutos del primer tiempo y alcanzó seis goles en la temporada. Mientras tanto, el Inter Miami consiguió la igualdad al comenzar la segunda mitad mediante un cabezazo de Casemiro tras un tiro de esquina.

El gol del brasileño llegó después de un tiro de esquina ejecutado por Lionel Messi, quien también participó en el encuentro. Con el empate, el Inter Miami llegó a 44 puntos y permaneció segundo en la Conferencia Este, mientras Chicago Fire alcanzó 39 unidades tras el resultado registrado en Chicago.

La partida reunió a más de 63 mil espectadores en el Soldier Field y tuvo como uno de sus momentos más comentados el enfrentamiento entre De Paul y Lewandowski. Ambos jugadores ya se habían enfrentado previamente cuando estaban en sus etapas del fútbol español, antes de coincidir nuevamente en la MLS.