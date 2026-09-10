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Reportero protagoniza estrepitosa caída en Cusco previo al Cienciano vs. Torque

Rodrigo 'Ceja' Morales intentó demostrar que la altura en Cusco no era un problema para él, pero terminó en una caída frente a cámaras, generando risas y viralidad en redes.

Periodista no cayó como esperaba.
Periodista no cayó como esperaba. (Composición Exitosa)

10/09/2026 / Exitosa Noticias / Virales / Actualizado al 10/09/2026

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La previa del partido entre Cienciano y Montevideo City Torque por los cuartos de final de la Copa Sudamericana tuvo un momento inesperado que rápidamente se volvió viral. El periodista peruano Rodrigo 'Ceja' Morales, enviado a cubrir la concentración del cuadro cusqueño, buscaba mostrar que la altitud de más de 3,300 metros no representaba mayor dificultad física.

La emoción le ganó

Con energía, subió unas escaleras cercanas al lugar de concentración, imitando la icónica escena de Rocky Balboa. Sus colegas en la transmisión lo alentaban a la distancia, reforzando la idea de que la altura no representaba necesariamente una desventaja física.

Sin embargo, al descender, Morales intentó añadir un toque de humor: saltó un par de gradas buscando juntar los talones en el aire. El aterrizaje no salió como esperaba y terminó cayendo al suelo frente a cámaras.

Lejos de incomodarse, el comunicador tomó el incidente con gracia. Entre risas, reconoció que había "hecho una de más" y continuó con su cobertura, relatando los detalles del ambiente previo al encuentro.

La escena fue celebrada por los conductores en Uruguay y rápidamente se viralizó en redes sociales, convirtiéndose en la anécdota previa a la jornada. El episodio recordó que la altitud de Cusco no solo se siente en la cancha, sino también en las historias que rodean al fútbol.

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El partido hasta el descanso

En lo estrictamente deportivo, el primer tiempo cerró con ventaja para el cuadro cusqueño. Cienciano se impuso 2-0 sobre Montevideo City Torque antes de iniciar el segundo tiempo. Los goles llegaron gracias a la presión constante: primero, un centro preciso de Neri Bandiera que fue conectado por Cristian Souza a los 28 minutos; luego, un potente remate de Maximiliano Amondarain desde fuera del área a los 42 minutos.

El equipo peruano dominó la posesión y mostró claridad ofensiva, mientras Torque evidenció dificultades físicas y escasa profundidad en ataque. La estrategia de Cienciano, basada en intensidad y aprovechamiento de la altura, le permitió cerrar la primera mitad con una ventaja que lo acerca a las semifinales de la Copa Sudamericana.

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La caída del reportero quedará como un momento anecdótico de la jornada, un recordatorio de que la altitud de Cusco, si bien puede o no representar una desventaja ara uno u otro equipo, también requiere dominio. Mientras tanto, Cienciano busca consolidar su ventaja y mantener vivo el sueño de repetir gestas internacionales en el torneo continental.

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