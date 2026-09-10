Copa Sudamericana: jugadores de Montevideo City Torque recibieron oxígeno por la altura de Cusco

10/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La altura de Cusco volvió a ser protagonista durante el partido entre Cienciano y Montevideo City Torque por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Durante la pausa establecida en el encuentro los futbolistas del conjunto uruguayo recibieron oxigenación para recuperarse del esfuerzo realizado en los más de 3.300 metros de altitud, evidencia clara de las duras condiciones físicas que exige la geografía de la ciudad imperial.

El impacto físico de los 3.300 metros y la pausa de oxigenación

La exigencia del terreno cusqueño se hizo sentir desde los primeros minutos del compromiso internacional. Las cámaras de la transmisión oficial captaron el momento exacto en que los médicos del club visitante asistieron con balones de oxígeno a varios integrantes del plantel titular, quienes mostraban signos evidentes de fatiga e hiperventilación.

La tradicional pausa de rehidratación dispuesta por el árbitro principal se transformó de manera excepcional en una asistencia médica masiva. La falta de aire afectó el rendimiento dinámico de la escuadra charrúa, obligando al cuerpo técnico a reorganizar su esquema táctico para dosificar el desgaste de sus futbolistas en el campo de juego.

El registro visual generó repercusión inmediata en las plataformas digitales y medios de la región. La escena reabrió el debate sobre el impacto de la altitud en los torneos continentales, donde los equipos de las zonas bajas padecen complicaciones respiratorias severas al competir a más de tres mil metros sobre el nivel del mar.

😬 PAUSA DE OXIGENACIÓN: ASÍ SE JUEGA EN LA ALTURA DE CUSCO



Cienciano y City Torque igualan 0-0.



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Cienciano aprovecha la localía en el Estadio Garcilaso

El conjunto imperial sacó provecho de las condiciones climáticas y la altitud para imponer su ritmo de juego desde el pitazo inicial. La estrategia del cuadro cusqueño consistió en presionar la salida rival y generar desgaste físico constante, una táctica que ya le otorgó resultados contundentes en etapas previas frente a rivales internacionales como Botafogo.

La superioridad del 'Papá' se tradujo en el marcador gracias a la efectividad de sus atacantes en momentos clave del primer tiempo. Las anotaciones de Cristian Souza y Maximiliano Amondarain consolidaron la ventaja futbolística, dejando en evidencia la brecha de rendimiento entre ambas escuadras durante el desarrollo del encuentro en Cusco.

Con el resultado a favor, la escuadra local administró el balón y dominó las acciones para asegurar una diferencia sustancial en esta llave de eliminación directa. El triunfo en casa le permite al plantel peruano afrontar el duelo de vuelta en territorio uruguayo con mayor tranquilidad táctica.

En ese sentido, los jugadores de Montevideo City Torque sufrieron los efectos severos de la altura cusqueña, requiriendo asistencia médica de emergencia durante un partido clave que complica sus aspiraciones en el torneo continental.